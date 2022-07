GTA 6 ar putea fi lansat in 2024, avand o femeie ca personaj principal

Conform celor mai recente zvonuri, urmatorul titlu din seria GTA ar putea fi lansat in perioada aprilie 2023 – martie 2024. Mai mult, personajul principal ar fi pentru prima oara in aceasta serie o femeie, povestea urmand sa fie un upgrade masiv fata de cea din GTA V.

Potrivit surselor, jocul va avea 2 protagonisti si un story inspirat din aventurile faimosilor jefuitori de banci Bonnie si Clyde. Astfel, s-ar parea ca Take-Two (compania din spatele jocului) ia mai in serios personajele si actiunea din GTA 6 in comparatie cu titlul actual. O turnura pentru care unii fani ar putea sa nu fie prea entuziasmati, insa cu siguranta factorul decisiv va fi calitatea executiei. Avand in vedere ca ultimele titluri GTA au fost foarte reusite, nu sunt multe motive de ingrijorare.

GTA 6 se afla in dezvoltare inca din anul 2014, astfel ca o lansare in 2024 ar avea sens, dupa 10 ani de lucru. Cel mai probabil jocul va fi disponibil mai intai pentru console, PC-urile fiind lasate la urma.

Totusi, aceste zvonuri nu au fost confirmate in mod oficial, asa ca trebuie sa le tratam cu o doza de scepticism si sa asteptam vesti de la dezvoltator.