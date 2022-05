GTA 6 ar putea să nu fie lansat cel puțin până în 2026, potrivit unui nou zvon

GTA 6 este, fără îndoială, unul dintre cele mai așteptate jocuri ale acestui deceniu, dar se pare că va trebui să mai așteptăm câțiva ani ca să-l vedem sosind, conform ultimelor informații împărtășite de Take Two Interactive.

Deși nu a fost dezvăluită nicio dată exactă de lansare, Rockstar Games a făcut un anunț oficial pe 4 februarie 2022 , confirmând speculațiile că următorul Grand Theft Auto este în dezvoltare. Editorul a promis că „ dezvoltarea este pe drumul cel bun ”, și că mai multe informații vor fi dezvăluite foarte curând. Cu toate acestea, la câteva luni după anunț, acum se pare că jocul nu va fi așteptat în următorii câțiva ani.

Într-adevăr, conform celui mai recent raport de la Take-Two, ar putea trece ceva timp până să vedem GTA 6. Raportul de rezultate evidențiază toate jocurile pe care Rockstar le are în lucru pentru următorii ani, dar GTA 6 nu apare nicăieri .

ROCKSTAR NU A MENȚIONAT GTA 6 ÎN PROGRAMUL SĂU DE LANSARE PENTRU URMĂTORII ANI

În raportul său, editorul a împărțit jocurile aflate în prezent în lucru în patru categorii diferite și există un program de lansare destul de specific. Lista include Midnight Suns de la Marvel, noile Tales From The Borderlands și chiar un port mobil pentru Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Problema este că GTA 6 este complet absent din acest raport, care indică totuși toate jocurile planificate pentru următorii trei ani (FY23-FY25). Dacă Take Two are dreptate, atunci, GTA 6 nu ar fi așteptat cel puțin până în 2026. Deocamdată, este dificil de stabilit dacă Take Two a omis în mod intenționat să menționeze GTA 6 în raportul său.

Ar fi de înțeles dacă editorul nu a menționat jocuri care nu au fost încă anunțate, dar așa cum am menționat mai devreme, GTA 6 a fost deja menționat oficial de dezvoltatori. Oricum, se pare că va trebui să așteptăm încă multe luni înainte ca Rockstar să vorbească din nou pe acest subiect. Între timp.

Sursa: Take Two