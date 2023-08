GTA 6: Lansarea anticipată pentru martie 2025

Proprietarul Rockstar, Take-Two Interactive, a sugerat din nou că lansarea jocului GTA 6 ar putea avea loc cel târziu în martie 2025. În anul precedent, analiștii au presupus că următoarea intrare în cea mai mare franciză de jocuri ar putea fi lansată în timpul Anului Fiscal 2024 al Take-Two, care se încheie la 31 martie 2024. Această speculație a fost bazată pe rezervările nete ale editorului. Cu toate acestea, mai devreme în acest an, editorul a prezentat noi prognoze pentru anii fiscali viitori, indicând așteptări mai mici de rezervări nete în FY2024. Acest lucru sugerează că, dacă aceste rezervări sunt într-adevăr legate de lansarea francizei de vârf a Take-Two, GTA 6 este programat pentru lansare în FY2025.

După trei luni, Take-Two a reiterat că are planuri majore pentru următorul an fiscal. Directorul financiar al companiei, Lainie Goldstein, a confirmat aceasta într-un apel financiar recent cu investitorii. Dacă Goldstein se referă într-adevăr la lansarea GTA 6 prin menționarea unui „punct de inflexiune semnificativ” și „noi niveluri record de performanță operațională în următorul an și dincolo”, aceasta ar sugera că GTA 6 este programat pentru lansare cel târziu în martie 2025.

Mai devreme în acest an, CEO-ul Take-Two, Strauss Zelnick, a declarat că următoarea intrare în seria GTA ar trebui să fie ceva unic. Potrivit CEO-ului, fiecare joc din franciză trebuie să fie „ceva ce nu ai văzut niciodată până acum, pe de o parte, și trebuie să reflecte sentimentul pe care îl avem despre Grand Theft Auto”. În 2022, Zelnick a afirmat că jocul va fi noul standard pentru seria GTA, subliniind angajamentul echipei Rockstar Games de a stabili noi standarde creative pentru industrie și divertisment în general.

Se așteaptă mai multe informații despre GTA 6 în viitorul apropiat.