Primele videoclipuri de gameplay pentru Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, versiunea remaster a popularului serial Grand Theft Auto, publicat de Rockstar Games au fost deja scurse pe internet.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition va fi lansat pentru PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 și PlayStation 4 pe 11 noiembrie, după cum s-a zvonit anterior. În cadrul pachetului, San Andreas va fi disponibil pe Xbox Game Pass din prima zi.

Gameplay GTA III

GamePlay GTA Vice City

GamePlay GTA San Andreas

Pentru gameplay-ul cu GTA San Andreas, puteti intra pe Reddit, accesand acest link.

Din punctul nostru de vedere gameplay-ul cu San Andreas are cele mai bune imbunatatiri, voi ce credeti?