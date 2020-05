GTA V gratuit pe Epic Games, si cum poti descarca GTA 5 Gratuit? Acestea sunt ultimele noutati in gaming-ul din intreaga lume, pentru ca intr-adevar este o surpriza sa aflam ca unul dintre cele mai populare jocuri din lume va fi gratuit incepand de astazi, 14 mai 2020.

Sursa acestui articol este gamepressure care relateaza ca o sursa de incredere a oferit informatia cea mare potrivit careia jocul gratuit al saptamanii pe Epic Games va fi nu altul decat GTA V, astfel vei putea primi acest joc gratis si il poti avea pe viata.

GTA V a fost lansat in 2013 si este cel mai popular joc al momentului al companiei Rockstar, acestia au un palmares foarte important cu jocuri precum San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, si chiar GTA IV, chiar daca cel din urma nu prea a fost foarte aprieciat, la timpul lui a fost bun.

Rumor: GTA V is the next free game on the Epic Game Store, available tomorrowhttps://t.co/ymVtkO1Rb6 pic.twitter.com/99R6mfcr79 — Nibel (@Nibellion) May 13, 2020

Epic Games ruleaza frecvent campanii de promovare prin care ofera jocuri gratuite, dar de obicei ofera titluri mai mici, daca zvonurile se adeveresc si intr-adevar vom avea GTA V ca si joc gratuit in aceasta saptamna, acesta va fi cel mai popular joc oferit gratuit de catre companie in toata existenta sa. Oferta urmand sa fie valabila intre 14 si 21 mai 2020.

Cum poti descarca GTA 5 Gratuit?

In primul rand trebuie sa aveti cont pe Epic Game Store, va logati si urmati urmatorii pasi.

Pasul 1: Apasati un simplu click pe „Get”, pe jocul gratuit al saptamanii, acesta fiind GTA V.

Pasul 2: In coltul din dreapta sus aveti butonul „Download”, apasati pe acesta iar apoi selectati jocul preferat si il puteti descarca. In cazul de fata, la fel GTA V.

Prin 2 pasi simpli poti avea GTA V, si da, acesta va ramane al tau, vei avea acces la GTA Online, si toate caracteristicile pe care la-i fi avut in mod normal daca ai cumpara jocul in varianta standard.

Nota* Retineti ca acest articol se bazeaza pe zvonuri, despre acestea au vorbit foarte multe surse de incredere precum: gamepressure.com, dexerto.com, videogameschronicle.com, forbes.com, inverse.com si thenextweb.com, iar exemplele continua, asa ca ramanem la stadiul de zvon, si speram ca maine sa avem jocul gratuit.

Se pregateste lansarea lui GTA VI / GTA 6?

Potrivit ultimelor informatii de pe site-urile citate mai sus, lansarea unui astfel de joc popular este oarecum una neobisnuita, Rockstar vinde inca copii in numar de milioane in fiecare an, in ciuda faptului ca acest joc are aproape 8 ani.

Vor fi zvonuri cu siguranta si despre GTA 6 impreuna cu aceasta lansare, iar noi va vom tine la curent. Totusi trebuie sa fim realisti, GTA 6 nu va veni prea devreme, iar GTA V ofera inca venituri foarte mari, in anul 2019 acesta a generat vanzari digitale in valoare de 595 milioane de dolari.

Bineinteles, aceasta lansare ar putea fi si doar una de marketing, pentru ca Epic Games a atras critici in ultimul timp, si nu doar pentru ca ofera jocuri gratuit dar si pentru modul in care gestioneaza lucrurile in alte locuri, precum jocul Fornite si exemplele pot continua.