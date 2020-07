Halloween Kills: avem un prim teaser si o data de lansare

Michael Myers revine in forta. Doua urmari vor vedea lumina zilei pentru a oferi un deznodamant acestei epopei ucigase si, prima din ele, Halloween Kills, se arata intr-un teaser care, este insotit de o informatie cu privire la data lansarii.

Povestea se deruleaza la 40 de ani distanta de evenimentele ce au lansat totul. Jamie Lee Curtis este din nou Laurie Strode si incearca sa rezolve odata pentru totdeauna cazul lui Michael Myers care a reusit sa fuga din azilul in care era inchis in timp ce o echipa de televiziune a venit in zona si este din ce in ce mai interesata de cazul sau. Deoarece ucigasul este din nou in libertate si se lanseaza intr-o cruciada ucigasa, se va intalni cu Laurie care se pregateste de mai multa vreme de aceasta lupta.

Halloween Kills are deja un prim teaser de 30 de secunde. Laurie, fiica si nepoata sa sunt transportate departe de casa care a luat foc. Pompierii se indreapta spre acest loc pentru a stinge incendiul. Un comportament deloc pe placul celor trei, constiente de faptul ca Michael ar putea scapa. Si au dreptate, este exact ce se si intampla.

Halloween Kills va fi lansat pe data de 21 octombrie.