AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition: primul procesor cu 3D V-Cache pe ambele CCD-uri

Noul Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition marchează o premieră tehnică pentru AMD. Procesorul folosește socket AM5 și integrează 16 nuclee cu 32 de fire de execuție. Cu un total de 208 MB memorie cache, modelul devine cel mai avansat reprezentant al seriei Zen 5.

Diferența esențială față de predecesorul Ryzen 9 9950X3D constă în implementarea tehnologiei 3D V-Cache pe ambele module CCD (CPU Complex Dies). Până acum, AMD aplica această tehnologie pe un singur CCD. Prin noua abordare, firele de execuție ale jocurilor sau aplicațiilor de productivitate accesează direct memoria cache L3 de mari dimensiuni, indiferent de CCD-ul pe care rulează.

AMD susține că designul reduce latența în software-ul care operează cu seturi mari de date. Scenariile vizate includ compilarea motoarelor de jocuri și antrenamentul modelelor de inteligență artificială. Rezultatul practic permite utilizatorilor să obțină performanțe ridicate atât în gaming, cât și în sarcini productive, pe același procesor.

Frecvența de bază a procesorului este de 4,3 GHz, iar frecvența maximă de boost ajunge la 5,6 GHz. Valoarea boost este cu 100 MHz mai mică decât cea a modelului Ryzen 9 9950X3D, dar identică cu cea a lui Ryzen 7 9850X3D. Compromisul de frecvență vine în contextul gestionării termice a cache-ului extins.

Consumul de energie crește semnificativ față de modelele anterioare. Ryzen 9 9950X3D2 are un TDP de 200 W, ceea ce îl plasează în fruntea seriei din acest punct de vedere. Prin comparație, Ryzen 9 9950X3D funcționează la 170 W, iar modelele cu 8 și 12 nuclee rămân la 120 W.

AMD a optimizat procesorul pentru mai multe tipuri de sarcini. Pe lângă gaming, Ryzen 9 9950X3D2 țintește compilarea de software, antrenamentul și inferența în domeniul inteligenței artificiale, randarea 3D și producția video. Toate aceste aplicații beneficiază de accesul rapid la memoria cache extinsă.

Testele interne ale AMD arată că Ryzen 9 9950X3D2 oferă performanțe apropiate de Ryzen 7 9850X3D în jocuri. Avantajele devin vizibile în aplicațiile de productivitate. Creșterile de performanță variază între 5% și 13% în benchmark-uri precum Blender, V-Ray, DaVinci Resolve, Unreal Engine și compilarea Chromium.

Structura memoriei cache reflectă designul dual CCD. Procesorul dispune de 16 x 1 MB cache L2 și 2 x 96 MB cache L3, pentru un total de 208 MB. Această capacitate depășește cei 144 MB ai modelului Ryzen 9 9950X3D și cei 140 MB ai variantei Ryzen 9 9900X3D.

Conectivitatea rămâne aliniată cu restul seriei Zen 5 X3D. Procesorul suportă PCIe Gen 5 cu 24 de linii pentru componentele principale și PCIe Gen 4 x4 pentru magistrala de chipset. Compatibilitatea cu platforma AM5 asigură accesul la ecosistemul actual de plăci de bază.

Data oficială de lansare este 22 aprilie 2026. AMD nu a comunicat prețul recomandat pentru Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Disponibilitatea va fi anunțată în primăvara acestui an.

Specificații Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition: