Apple M5 Max depășește M3 Ultra în primele teste Geekbench

Apple continuă să schimbe raportul de forțe pe piața laptopurilor după trecerea la propriile procesoare. Primele rezultate Geekbench pentru Apple M5 Max, cipul care echipează noile modele MacBook Pro, confirmă evoluția constantă a performanței.

Modelele MacBook Pro de generație nouă au fost prezentate recent și sunt așteptate în magazine începând cu 11 martie. Testele inițiale sugerează că Apple nu doar își îmbunătățește propriile cipuri, ci apropie performanța laptopurilor de nivelul stațiilor de lucru desktop.

Un salt de performanță față de M4 Max

Conform datelor din baza Geekbench, M5 Max utilizează un procesor cu 18 nuclee, format din 6 nuclee de performanță și 12 nuclee de eficiență. În testele single-core, cipul a obținut 4.268 de puncte, iar în testele multi-core scorul a ajuns la 29.233.

Comparativ cu modelul anterior de top, M4 Max cu 16 nuclee, rezultatele indică o creștere de performanță de aproximativ 10–15% atât în testele single-core, cât și în cele multi-core.

Diferența dintre generații nu pare uriașă la prima vedere. Strategia Apple pune însă accent pe echilibrul dintre performanță, eficiență energetică și gestionarea temperaturilor, nu doar pe creșteri brute de putere de procesare.

M5 Max depășește M3 Ultra

Momentul care a atras atenția industriei este comparația cu M3 Ultra, procesorul desktop utilizat în sisteme profesionale precum Mac Studio și Mac Pro.

Datele Geekbench arată că M3 Ultra, echipat cu 32 de nuclee CPU și sisteme de răcire masive, obține în medie 28.169 de puncte în testele multi-core. În același test, M5 Max a atins 29.233 de puncte.

Rezultatul este remarcabil. Un cip destinat laptopurilor depășește performanța unui procesor de stație de lucru care are aproape dublul numărului de nuclee CPU și un consum de energie mult mai ridicat.

Arhitectura „Fusion” și procesul de fabricație de 3nm

Performanța noului cip este asociată cu procesul de fabricație de 3nm N3P al TSMC și cu un design nou al cipului, numit de Apple „Fusion Architecture”.

Această arhitectură diferă de structurile monolitice folosite anterior. Designul combină blocuri CPU și GPU printr-o tehnologie avansată de împachetare, ceea ce îmbunătățește disiparea căldurii și accelerează transferul de date între componente.

Noua arhitectură aduce beneficii și în sarcini de inteligență artificială. Sursele din industrie indică îmbunătățiri de până la patru ori în operațiuni legate de Large Language Models.

Modelele MacBook Pro echipate cu M5 Max sunt deja disponibile pentru precomandă. Profesioniștii care lucrează cu randare, modelare 3D sau compilare complexă de software urmăresc cu interes aceste rezultate, care ar putea ridica standardul performanței mobile. Primele impresii reale vor deveni mai clare după lansarea oficială a dispozitivelor.