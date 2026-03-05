Apple lansează MacBook Neo: laptop accesibil cu procesor A18 Pro și preț de pornire de 699 euro

Apple a prezentat oficial MacBook Neo, un laptop conceput pentru utilizatorii care așteptau de mult timp un model MacBook mai accesibil. Dispozitivul combină performanța arhitecturii Apple Silicon cu un design subțire și o autonomie ridicată a bateriei.

MacBook Neo intră în segmentul entry-level al laptopurilor Apple și reprezintă cel mai ieftin MacBook lansat de companie în ultimii ani. Modelul are un preț de pornire de 699 euro în Europa, ceea ce îl poziționează mult sub MacBook Air în gama companiei.

Prin acest model, Apple încearcă să atragă utilizatori noi în ecosistemul macOS și să concureze direct cu laptopurile Windows din zona de preț accesibilă.

Procesor A18 Pro și performanță pentru sarcini zilnice

La baza noului MacBook Neo se află procesorul A18 Pro, același tip de cip utilizat inițial în seria iPhone 16 Pro. Acesta este optimizat pentru eficiență energetică și performanță în activitățile de zi cu zi.

Potrivit Apple, cipul poate fi cu până la 50% mai rapid decât procesoarele Intel Core Ultra 5 din unele PC-uri populare atunci când vine vorba de activități precum navigarea pe web, editarea documentelor sau consumul de conținut.

În sarcini de inteligență artificială realizate direct pe dispozitiv, performanța poate fi de până la trei ori mai mare. Pentru operațiuni precum editarea foto, Apple promite rezultate de până la două ori mai rapide.

Procesorul include un motor neuronal cu 16 nuclee care susține funcțiile Apple Intelligence. Laptopul utilizează și un design fără ventilator, ceea ce permite funcționarea complet silențioasă.

Ecran Liquid Retina de 13 inci

MacBook Neo este echipat cu un ecran Liquid Retina de 13 inci, cu rezoluție de 2408×1506 pixeli și luminozitate de până la 500 niți.

Panoul suportă redarea a până la 1 miliard de culori, oferind o experiență vizuală potrivită pentru filme, navigare pe internet sau editare foto.

Ecranul include și un strat antireflexie care reduce reflexiile și face utilizarea mai confortabilă în diferite condiții de iluminare.

Autonomie de până la 16 ore

Eficiența energetică a cipului A18 Pro permite laptopului să atingă o autonomie de până la 16 ore cu o singură încărcare. Această durată acoperă fără probleme o zi întreagă de lucru sau studiu.

Laptopul este echipat cu o cameră FaceTime HD 1080p pentru apeluri video. Sistemul audio include microfoane duale cu fascicul direcțional, concepute pentru a reduce zgomotul de fundal.

MacBook Neo dispune și de difuzoare stereo cu suport pentru Spatial Audio, ceea ce îmbunătățește experiența multimedia.

Tastatură, securitate și conectivitate

Dispozitivul integrează Magic Keyboard, tastatura caracteristică Apple, cunoscută pentru precizia și confortul la tastare.

Trackpadul Multi-Touch de dimensiuni mari permite utilizarea gesturilor macOS. În configurațiile superioare, tastatura include și senzor Touch ID pentru autentificare rapidă și plăți cu Apple Pay.

La capitolul conectivitate, MacBook Neo oferă:

2 porturi USB-C

mufă audio de 3,5 mm

Wi-Fi 6E

Bluetooth 6

Laptopul cântărește aproximativ 1,2 kg și este disponibil în culorile Argintiu, Indigo, Blush și Citrus.

Specificații tehnice MacBook Neo

Ecran: Liquid Retina de 13 inci, rezoluție 2408×1506, luminozitate 500 niți

Procesor: Apple A18 Pro, motor neuronal cu 16 nuclee, GPU cu 5 nuclee

RAM: 8 GB

Stocare: 256 GB sau 512 GB

Autonomie: până la 16 ore

Cameră: FaceTime HD 1080p

Conectivitate: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, 2× USB-C, jack 3,5 mm

Greutate: aproximativ 1,2 kg

Sistem de operare: macOS Tahoe

Disponibilitate și preț

MacBook Neo este construit folosind aproximativ 60% materiale reciclate, ceea ce îl transformă într-unul dintre laptopurile Apple cu cea mai mică amprentă de carbon.

Laptopul poate fi precomandat deja, iar disponibilitatea în magazine începe pe 11 martie 2026. Prețul de pornire pentru Europa este 699 euro, în timp ce versiunea cu 512 GB poate ajunge la aproximativ 799 euro, în funcție de configurație.

În România, prețul final poate varia în funcție de retailer și taxe locale.