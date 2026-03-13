Prețurile memoriei RAM vor rămâne ridicate până în 2027, pe fondul cererii uriașe din zona AI

Cei care speră la memorii RAM mai ieftine în viitorul apropiat au motive serioase de îngrijorare. O analiză de piață realizată de Counterpoint Research arată că prețurile nu vor înregistra o scădere importantă până în a doua jumătate a anului 2027. Tendința de creștere pentru DRAM și NAND se va menține, astfel, încă câțiva ani.

Presiunea vine în principal din zona infrastructurii pentru inteligență artificială. Centrele de date au nevoie de volume foarte mari de memorie pentru sisteme construite la scară largă. Cererea pentru hardware cu lățime mare de bandă, în special HBM, a ajuns la niveluri record și continuă să împingă piața într-o direcție tot mai greu de susținut pentru segmentul de consum.

Această schimbare afectează direct producția de cipuri standard folosite în computere și telefoane. Producătorii mută o parte tot mai mare din capacitate către hardware pentru servere și soluții enterprise. În aceste condiții, oferta pentru electronicele de larg consum se restrânge, iar prețurile urcă.

La baza problemei stă un dezechilibru clar între cerere și ofertă. Cererea de hardware pentru inteligență artificială crește mai repede decât capacitatea de producție. Estimările actuale arată că, până în 2026, centrele AI vor consuma aproximativ 70% din producția globală de DRAM de înaltă performanță.

În paralel, marii producători își schimbă prioritățile. Samsung, SK Hynix și Micron se concentrează tot mai mult pe tehnologii cu marje mai mari, esențiale pentru acceleratoare. Pe măsură ce o parte tot mai mică din producție ajunge la electronicele de consum, costurile componentelor cresc aproape inevitabil.

Impactul nu se va opri la memoria RAM. DRAM și NAND sunt componente de bază pentru telefoane, computere, SSD-uri și plăci grafice. Când aceste componente se scumpesc, efectul se transmite direct în prețul produsului final.

Analiștii avertizează că unele dispozitive tehnologice ar putea înregistra scumpiri de două cifre. În fața acestor costuri, producătorii au două variante: fie cresc prețurile, fie reduc specificațiile pentru a-și proteja marjele. Pentru consumatori, asta înseamnă mai puține upgrade-uri accesibile și un ciclu de piață dominat pe termen lung de cerințele industriei AI.