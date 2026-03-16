Xiaomi Book Pro 14 a fost lansat: laptop premium de 14 inci, 1,08 kg și autonomie de până la 20 de ore

Xiaomi revine în segmentul premium al laptopurilor cu un model care pune accent pe portabilitate și performanță. Noul Xiaomi Book Pro 14 a fost prezentat oficial ca parte a noii generații de laptopuri ale companiei și țintește utilizatorii care vor un echilibru clar între putere și mobilitate.

Modelul este gândit atât pentru profesioniștii care nu vor să renunțe la un format compact, cât și pentru cei care caută performanțe ridicate într-un corp subțire. Xiaomi îl poziționează direct în zona laptopurilor premium, unde concurează cu modele consacrate și atacă inclusiv seria MacBook Pro de la Apple prin integrarea celei mai noi arhitecturi Intel.

Unul dintre punctele centrale ale acestui laptop este construcția sa. Xiaomi Book Pro 14 vine cu un ecran de 14 inci și o carcasă premium realizată din aliaj de magneziu. Dispozitivul cântărește 1,08 kg și are o grosime de 14,95 mm, ceea ce îl plasează în categoria laptopurilor foarte ușoare și subțiri.

Pentru un plus de rezistență, Xiaomi a inclus în interior o placă specială de susținere din aliaj de titan. Rolul acesteia este să reducă riscul de îndoire în zona tastaturii și să crească durabilitatea ansamblului. Laptopul va fi disponibil în trei variante de culoare: albastru deschis, alb și gri.

La nivel de performanță, Xiaomi Book Pro 14 se bazează pe noile procesoare Intel din seria „Panther Lake”. Configurația de bază folosește un procesor Intel Core Ultra 5 325, în timp ce versiunea de top este echipată cu Intel Core Ultra 7 358H. Astfel, utilizatorii pot alege varianta potrivită în funcție de buget și de nivelul de putere de care au nevoie.

Integrarea unor procesoare puternice într-un corp atât de subțire a cerut și o soluție de răcire pe măsură. Xiaomi spune că a dezvoltat un sistem de răcire tridimensional, care include o cameră de vapori de 10.000 mm² și ventilatoare duble silențioase, capabile să funcționeze la viteză mare. Acest ansamblu îi permite laptopului să susțină stabil o performanță de 50W chiar și în sarcini solicitante, fără reducerea frecvenței.

Configurațiile sunt completate de 24 GB sau 32 GB RAM, în funcție de versiune, și de un SSD de 1 TB. Pachetul este orientat clar spre multitasking și spre scenarii de utilizare în care viteza de răspuns și spațiul de stocare contează.

Autonomia este un alt element pe care Xiaomi îl scoate în față. Laptopul este echipat cu o baterie de 72 Wh și vine cu un încărcător compact de 100 W GaN inclus în cutie. Accentul cade atât pe durata mare de utilizare, cât și pe încărcarea rapidă.

Potrivit datelor oficiale ale companiei, Xiaomi Book Pro 14 poate reda video local la rezoluție 1080p timp de aproximativ 20 de ore cu o singură încărcare. Xiaomi mai susține că, în testele sale, modelul a depășit la limită cele mai recente MacBook Pro în două scenarii: întâlniri online continue, cu o autonomie de 15,8 ore, și streaming video, unde a ajuns la 12,4 ore.

Deși are un format compact, laptopul oferă o selecție generoasă de porturi și reduce dependența de adaptoare externe. Xiaomi include mai multe opțiuni de conectivitate, într-o configurație rar întâlnită pe modele atât de subțiri:

1x HDMI

1x USB Tip-A

2x USB Type-C, dintre care unul cu suport Thunderbolt

1x mufă audio de 3,5 mm pentru căști și microfon

Xiaomi Book Pro 14 vine cu Windows 11 preinstalat din fabrică. Deocamdată, compania nu a anunțat un preț oficial pentru piața globală, astfel că disponibilitatea și poziționarea exactă în afara pieței de lansare rămân neclare.