HarmonyOS: PUBG, Call of Duty și alte jocuri celebre sunt acum compatibile

Mai multe versiuni mobile de jocuri celebre precum PUBG sau Call of Duty sunt acum compatibile cu HarmonyOS, sistemul de operare dezvoltat de Huawei. Codul este aproape identic, dar primii testeri raportează că experiența utilizatorului este mai bună pe noul sistem de operare.

Huawei continuă să-și dezvolte alternativa la Android, HarmonyOS. Sistemul de operare arată în prezent ca un fel de copie a proiectului open source Android (AOSP) cu o suită de aplicații de sistem diferite de alte smartphone-uri Android. La revedere Google Play Store, Google Photos, Google Maps, Gmail, Google Duo și altele … Hello App Gallery și Petal Maps!

Desigur, Huawei încă mai are de depus eforturi pentru a aduce suita de aplicații (Huawei Mobile Services) la nivelul Google. Dar lucrurile progresează. În special, magazinul de aplicații a fost verișorul sărac al acestui nou sistem de operare. Există până astăzi o avalanșă de aplicații chineze și multe aplicații populare precum Facebook lipsesc încă .

HARMONYOS: JOCURILE VIDEO AR FI MAI PLĂCUTE PE NOUL SISTEM DE OPERARE

Dintr-o dată, nu ne așteptam ca studiourile să se grăbească să adapteze cele mai populare jocuri mobile de pe platformă. Și totuși, asta pare să se întâmple. Galeria de aplicații are astfel o secțiune specială pentru jocurile video mobile. Și există deja o selecție de jocuri foarte populare acolo. De exemplu, Peace Elite, care este versiunea chineză a lui PUBG Mobile, întotdeauna cu un pas înaintea actualizărilor.

Dar și jocuri precum Call of Duty sau Glory of the King. Și perfecțiunile din toate acestea? Se pare că feedback-ul este destul de pozitiv. Timpii de încărcare sunt descriși ca „mai rapizi”, execuția este „mai lină”, iar calitatea grafică generală este mai bună. Puncte care vor trebui evident verificate independent.

Aparent, interfața ar fi mai bine concepută pentru a comuta între jocuri și alte sarcini sau aplicații. Un exemplu citat de la Huawei Central este afișarea aplicațiilor sub formă de ferestre plutitoare. Astfel, este posibil să discutați pe WeChat fără a vă întrerupe jocul de PUBG Mobile. Huawei, în orice caz, dă impresia că pune pachetul pe jocuri video în detrimentul altor aplicații occidentale.

Rămâne de văzut că această strategie este cea potrivită. Potrivit Huawei Central, mulți dezvoltatori au anunțat că jocurile lor sunt deja compatibile cu smartphone-urile care rulează HarmonyOS. Perspectiva utilizării sistemului de către alți producători majori de smartphone-uri precum Xiaomi ar trebui să stimuleze în cele din urmă atracția ecosistemului pentru dezvoltatori.

Sursa: Huawei Central