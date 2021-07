HBO GO: Pret abonament in Romania – Canelele HBO sunt cele mai cunoscute canale de televiziune prin cablu care difuzeaza non-stop filme originale si cinematografice, seriale originale, toate cu o calitate excelenta si productie foarte buna. Cum on-line-ul este viitorul, HBO a venit cu un produs pentru utilizatorii moderni, care vor sa vada filmele si serialele preferate nu doar la tv, prin cablu, ci si pe orice fel de dispozitive smart sau pe PC. Prin HBO Go clientii au acces nelimitat la HBO pe telefoane, tablete, PC, laptop, smart TV, pot vedea tot ce doresc, inclusiv, filme documentare si filmari din spatele camerelor de filmat de oriunde s-ar afla. Si toate astea sunt foarte multe beneficii daca ne gandim la un HBO Go pret abonament foarte mic, unul pe care oricine si-l poate permite.

La HBO Go nu exista perioada contractuala, te poti dezabona oricand doresti, ai acces instant si oricand inclusiv la animatii si filme pentru copii, toate cu subtitrari. In fiecare saptamana apar filme si seriale noi, poti activa pana la 5 dispozitive si poti urmari orice fel de continut din platforma pe doua dispozitive simultan. Anularea abonamentelor se poate face on-line, de pe orice fel de dispozitive.

Afli HBO Go pret abonament direct pe pe platforma oficiala sau de la operatorul tau

Daca doresti te poti abona la HBO Go direct prin operatorii care ofera televiziune prin cablu, urmand pasii simpli pusi la dispozitie. E suficient sa iti creezi un cont si sa te loghezi in platforma pentru a configura si accesa tot continutul dorit. Cei care au deja abonamente la HBO pot sa iti creeze foarte usor conturi HBO GO direct prin operatori pentru a urmari oricand peste 6200 de ore de seriale sau filme foarte bune.

Vestea buna este ca HBO GO se poate vedea si pe Apple TV, Chromecast, console de gaming sau smart tv modern. Plus ca poti descarca filme si seriale ca sa le vezi offline, indiferent ca ai dispozitive cu Android OS sau cu iOS. Asa poti sa vezi in orice moment, fara o conexiune la Internet, 300 de seriale, 850 de filme si multe animatii.

La HBO Go tot continutul este localizat de la inceput, poti pastra acelasi cont pe 5 dispozitive, fara a fi nevoie de permisiuni speciale.

Cat platesti ca sa ai toate aceste beneficii? 3.99 euro lunar, ceea ce este foarte putin. Ai de la inceput 7 zile gratuti ca sa testez, poti sa anulezi oricand abonamentul daca in aceste zile nu iti convine ceva. Doar o data la 12 luni poti sa ai aceasta gratuitate. Odata ce te-ai abonat la HBO Go pret abonament foarte bun ai calitate video HD si FullHD, dar si suport tehnic permanent si toate conditiile sa iti urmaresti toate filmele preferate.

Daca vrei sa afli mai multe detalii despre HBO Go pret abonament mergi pe pagina oficiala sau poti sa discuti cu operatorul tau. De regula vei gasi HBO Go inclus in pachete precum HBO sau Maxpack. Este si o extraoptiune care ne permite sa avem toate beneficiile HBO GO direct prin operatorul care ne furnizeaza serviciile de televiziune. Asadar putem sa avem HBO Go pret abonament la Digi, HBO sau Maxpack, la Vodafone, cu HBO & HBO GO si Maxpack, la Orange, unde avem deja HBO HD, HBO GO, Maxpack HD, dar si extraoptiune separata la 14 ron lunar. Telekom are si el HBO si HBO GO sau Maxpak si HBO GO, pachete usor de accesat direct on-line si de activat-in trecut Telekom a oferit si gratuit un an HBO Go la contractare de servicii noi de televiziune pe 24 de luni. Akta si NextGen vor oferi de asemenea HBO GO inclus in pachete precum Extra-Baza Akta Digital, Akta Total Pack sau Akta Maxpak, in vreme ce NextGen are HBO Maxpak si HBO.