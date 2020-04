HBO Max a lansat un trailer ce scoate în evidență prezentarea noului serviciu de streaming și anunță că serviciul sosește în SUA pe 27 mai . Vedeți videoclipul, care prezintă extrase scurte din seriale și filme precum Game of Thrones, Aquaman, Doctor Who, Matrix și A Madman on the Block.

Noul serviciu de streaming va avea peste 10.000 de ore de conținut deja la lansare. Astfel, WarnerMedia speră să depășească concurenți consacrați precum Netflix , Prime Video și Disney + . Pentru aceasta, va fi disponibil conținut original de la HBO, Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, filme clasice Turner, Cartoon Network, Adult Swim și Crunchyroll.

În plus față de colecția deja consacrată, unele noutăți ar trebui să facă parte din catalog, precum remake-ul lui Looney Tunes, care a primit și un trailer, cu personaje clasice. Vezi videoclipul de mai jos.

Pentru directorul de conținut pentru HBO Max și președintele TNT, Kevin Reilly, conținutul pe care îl va oferi platforma se remarcă pentru că a fost ales pentru a oferi o experiență variată clienților.

„Utilizatorii vor vedea rapid că HBO Max se remarcă pentru faptul că are o bază de conținut iubit, creat de peste zeci de ani, dar unit de o experiență distinctă de voce și produs”, a spus Reilly. “Echipa noastră a selectat meticulos o librarie și a colaborat cu creatori de frunte de toate genurile pentru a oferi o cadență lunară de serii și filme originale pe care le vom programa și promova pentru a avea un impact cultural.”

Pe lângă conținutul clasic, HBO Max va avea și producții nepublicate, disponibile în ziua lansării platformei. Printre ele se numără comedia Love Life , cu Anna Kendrick; Legendary , o serie de concursuri de dans; și Craftopia , o serie cu copii între 9 și 15 ani care participă la o competiție de artizanat.