HBO Max înăsprește lupta cu partajarea parolelor

HBO Max anunță o campanie mai agresivă împotriva partajării parolelor: teste sunt deja în desfășurare pentru a identifica utilizatorii legitimi, iar compania vrea să elimine „lacunele” care permit accesul neautorizat până la sfârșitul anului, potrivit declarațiilor lui JB Perrette, directorul diviziei de streaming de la Warner Bros. Discovery, citat de Engadget.

Ce înseamnă pentru utilizatori – partajarea parolelor sub lupa HBO Max

Până acum mesajele HBO Max au fost „relativ moderate și voluntare”, spune Perrette. Se pare că, din luna viitoare, notificările vor fi mai asertive și vor solicita acțiuni concrete din partea utilizatorilor. Testele menționate sunt folosite pentru a stabili cine folosește legitim un cont și cine nu – detalii tehnice nu au fost oferite. Deocamdată nu se știe exact cum vor arăta aceste verificări pentru utilizatorul obișnuit.

Motivul transformării tonului nu este explicat în termeni direcți, dar e rezonabil să vedem o cauză: modelul economic al serviciilor de streaming devine tot mai sensibil la conturile partajate, iar alții din piață – Netflix și Disney Plus – au luat deja măsuri similare. Practic, HBO Max pare să urmeze aceeași tendință: trecerea de la recomandări blânde la reguli tehnice care să închidă „portițele” prin care se partajează accesul.

Miza e simplă – presupunând că restricțiile sunt eficiente – dar ramificațiile sunt practice. Utilizatorii care au obiceiul de a împărți un cont cu prieteni sau familie ar putea primi notificări și vor fi nevoiți să confirme identitatea sau să plătească separat. Pe de altă parte, impactul asupra abonărilor, asupra returului financiar sau asupra percepției publice rămâne incert; companiile de streaming jonglează între creșterea veniturilor și riscul de a irita baza de utilizatori.

Nu există încă un calendar detaliat sau o explicație publică completă despre metodele folosite pentru identificare – Perrette a spus doar că testele sunt în curs și că lacunele vor fi eliminate „înainte de sfârșitul anului”. Rămâne de văzut cât de agresive vor fi măsurile în practică și dacă vor copia exact soluțiile adoptate de Netflix sau Disney Plus, sau vor merge pe altă abordare.

HBO Max schimbă strategia – de la mesaje blânde la politici mai ferme. Dacă folosiți conturi împreună cu alții, pregătiți-vă pentru notificări și pentru posibile verificări în perioada următoare.