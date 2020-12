HBO Max: pregătit să debuteze în Europa

Se va lansa HBO Max în România? Da, acum este o realitate, având în vedere declarațiile recente ale directorilor platformei.

Tot ce știm este că lansarea ar trebui să aibă loc imediat după intrarea platformei HBO Max pe piața din America Latină în 2021. De fapt, compania va folosi aceleași metode de debut în a doua jumătate a anului viitor și pentru Europa.

Iată care este declarația referitoare la debutul HBO Max pentru tările europene:

„Trebuie să fim un serviciu global. În a doua jumătate a anului 2021, veți vedea că vom începe să actualizăm și să adaptăm unele dintre serviciile existente direct pentru consumatorii din Europa, dublând conținutul HBO. Dorim să ne extindem cât mai rapid în 190 de țări”.

După cum știm, în Europa există deja o serie de servicii oferite de HBO, cum ar fi HBO GO, așa că acum acestea vor putea fi înlocuite directe de acest nou proiect.

Prin urmare, scopul HBO Max nu este doar de a intra pe noile piețe europene, ci să și implementeze, respectiv consolideze oferta de streaming a marii companii.

Ce se va întâmpla cu HBO GO?

Așa cum prea bine s-a mai discutat, aplicația HBO GO va dispărea. Desigur, nu imediat dar treptat astfel încât schimbarea să nu aibă un impact direct și negativ asupra consumatorilorilor. De altfel, este foarte probabil ca cele două aplicații (HBO GO și HBO Max) să funcționeze în paralel până când HBO GO nu va mai fi disponibil.

Care vor fi prețurile?

O altă schimbare evidentă este că prețurile nu vor mai fi la fel. Dacă acum HBO GO costă aproximativ 12-13 lei pe lună (3 euro/lună), noua platformă va trece la un alt segment de preț care probabil se va situa la 9-10 euro pe lună. Chiar dacă inițial creșterea pare a fi una exorbitanta, suntem de părere că este justificată, dat fiind faptul că HBO Max este o platformă premium cu un conținut mai diversificat, așa cum am discutat în trecut aici.

Spre final

Clar este că piața de video streaming în România devine din ce în ce mai concentrată, iar acest fapt automat duce la servicii mai îmbunătățite și de calitate. Ne-am fi așteptat ca această schimbare să vină mai rapid. Însă, din păcate, mai avem de așteptat până în a doua jumătate a anului 2021.