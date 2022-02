HBO Max se lansează în România pe 8 martie si avem si preturi, potrivit unui comunicat de presa oficial, HBO intentioneaza sa se lanseze in Romania cu un pret de 3.30 euro/lună, de asemenea, mai jos va vom oferi si alte detalii despre noul serviciu de streaming video.

Stiam despre noul serviciu de streaming ca va sosi in Romania, din 2022, insa nu aveam o data exacta, au fost voci ce mai vorbeau de o lansare in primavara, insa nimic nu era concret pana atazi, cand potrivit informatiilor dintr-un comunicat oficial HBO, platforma se va lansa in Romania in mod oficial in data de 8 martie si pretul va fi unul foarte competitiv.

HBO Max în România Preţ

Potrivit comunicatului de presa in cauza, pretul unui abonament in mod obisnuit este de 4.99 euro/lună, totusi pentru a sarbatori aceasta venire in Romania, cei ce se vor abona la serviciu vor plati doar 3.30 euro/lună, in acest fel vei plati doar 8 luni in loc de 12 intr-o perioada anuala.

De asemenea abonatii HBO GO actuali vor beneficia de acelasi pret la abonament, adica 3.30 euro, nu avem nici o oferta pentru acestia, insa acest pret este mai mult decat decent.

HBO Max in Romania filme si seriale

in momentul de fata nu stim daca toate productiile de prin tarile vestice din Europa sau din America vor fi disponibile si in Romania, totusi credem ca productiile vor fi aceleasi in mare masura, pra putine sanse sa nu apara productii la fel ca in vesti, principala problema ar fi intarzierea anumitor titluri pentru tara noastra.

Vom face in viitor topuri, precum cele pentru filmele netflix, seriale si asa mai departe pentru publicul nostru. Intre timp stim ca vom avea productii de la Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, productii de inchiriate de la alte studiouri proprii partenere, achizitionate in timp si tot asa.

Printre cele mai interesante productii de vazut imediat ce HBO Max devine disponibil in Romania, se numara: The Matrix Resurrections, Dune şi King Richard, productii recent lansate.

Intrebarea pentru publicul nostru ar fi, ai fi interesat sa cumperi un abonament HBO Max o data cu lansarea acestuia in Romania? Nu uitati ca si Disney+ va intra tot anul acesta in Romania si deja piata de streaming tv devine saturata, foarte multe servicii iar pentru a urmari cele mai bune productii teoretic ar trebuii sa fim abonati la toate, acest lucru din punct de vedere al beneficiului pentru client nu prea ar fi foarte bun. Totusi vedem com vor evolua lucrurile si speram sa avem macar productii care isi merita banii.