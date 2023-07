HDD extern WD My Passport 2TB – REVIEW detaliat

WD My Passport 2TB / 4 TB / 5 TB este o opțiune foarte bună pentru cei care caută un HDD extern încăpător, cu performanțe bune și preț accesibil.

Dacă vă aflați în căutarea unui hard disk extern, WD My Passport 1 TB / 2TB / 4 TB / 5 TB reprezintă una dintre cele mai bune opțiuni la ora actuală. HDD-urile din seria WD My Passport se numără printre cele mai vândute din magazinele online de la noi. Asta deoarece sunt fiabile, suficient de rapide și extrem de portabile. Cântărind 120 g și fiind mai mic decât un portofel, poate fi purtat lejer în buzunar. Nu necesită alimentare suplimentară, fiind alimentat prin cablul de date USB. Dar, cel mai important, raportul calitate/preț este unul atrăgător.

Principalul competitor al acestei serii este Seagate Expansion Portable. Aceste HDD-uri de la Seagate au prețuri similare, însă interfața lor este USB 3.0, în timp ce WD My Passport folosește USB 3.2 (funcționează și pe 3.0). Vitezele de transfer sunt similare între cele două serii. În ceea ce privește garanția, Seagate sunt garantate 24 de luni, în timp ce WD sunt acoperite timp de 36 de luni. Trebuie să știți că există o mică șansă ca orice HDD să cedeze în mod timpuriu, așa că personal recomand să vă protejați investiția, ori alegând un HDD cu garanție pe 3 ani, ori achiziționând 1 an extra-garanție.

O altă deosebire între Seagate Expansion Portable vs. WD My Passport este că aceste modele Seagate nu vin la pachet cu software de backup și software de securitate sau de diagnoză.

Dar acest review este despre WD My Passport, așa că ne vom concentra pe acestea în cele ce urmează.

WD My Passport – REVIEW

HDD-urile externe WD My Passport sunt destinate celor care își doresc atât capacitate de stocare cât mai mare, cât și fiabilitate și un preț accesibil. Un fel de Golf IV al HDD-urilor externe 🙂

Hard disk-ul este mai subțire și mai ușor decât alte modele de pe piață, iar design-ul este unul minimalist, cu finisaj mat. Nu este gândit să fie „uitat” pe birou, ci să permită și transportul confortabil într-un buzunar, atunci când plecați în călătorii. Totuși, trebuie menționat că dacă modelele de 1 si 2 TB au 11 mm grosime, cele de 4 și 5 TB au o grosime de 19 mm. Culorile disponibile sunt: rosu, negru, albastru. Atenție că de obicei prețul diferă în funcție de culoare.

WD My Passport vine la pachet cu software de backup Acronis, ce permite crearea de copii de rezervă în mod automat, după frecvența dorită. O alta funcție importantă o reprezintă criptarea hardware AES 256-bit cu parolă, utilă pentru protejarea fișierelor.

Tot pe parte de software avem inclus WD Drive Utilities. Acesta poate fi folosit pentru diagnoza HDD-ului și pentru setarea timpului la care dispozitivul sa între in stand by atunci când nu este folosit. Există chiar și o opțiune pentru pornirea sau oprirea LED-ului ce indică funcționarea.

Aceasta suită software, formată din 3 programe, poate fi instalată direct de pe hard disk-ul extern. Acesta conține din fabrică două fișiere: unul pentru instalarea suitei software WD pe Windows (.exe) și altul pentru instalarea acesteia pe Mac (.dmg). Totuși, vă recomand să instalați programele dorite de pe site-ul producătorului, luate fiecare în parte, nu descărcate prin intermediul aplicației copiate din fabrică pe hard disk. Asta deoarece aplicația are anumite bug-uri, în unele cazuri aceasta nu reușește să instaleze cele 3 programe disponibile.

Viteze de citire/scriere

Am efectuat diverse teste de viteză, sintetice și uzuale, pentru a afla performanțele în diverse scenarii de utilizare. Astfel, în testele real life avem următoarele viteze:

20 GB de poze: ~98 MB/s la scriere

Filme de >8 GB: ~108 MB/s la scriere, 109 MB/s la citire

Arhiva de 3 GB: ~100 MB/s la citire

Unul dintre atuurile WD My Passport îl reprezintă viteza constantă de scriere și citire. Multe hard disk-uri se supraîncălzesc la utilizare intensă și își reduc performanța dramatic. WD My Passport ține însă pasul cu utilizarea continuă fără probleme. Acest lucru este vital atât pentru transferul rapid al fișierelor, cât și pentru utilizare fără probleme în gaming. Fie că vorbim de jocuri de PC sau că ne dorim un HDD extern pentru Playstation 4/5. Eu folosesc HDD-ul de față conectat la un PS5 și nu am întâmpinat niciun fel de probleme (folosit pentru a rula jocurile lansate pentru PS4).

Trebuie să știți și că vitezele de citire și scriere cresc odată cu capacitatea acestui hard disk. Diferențele dintre vitezele de transfer nu sunt majore, însă consider că nu are rost să cumpărați versiunea de 1 TB. Asta din mai multe motive. Principalul ar fi că versiunea de 1 TB este foarte apropiată ca preț de cea de 2 TB, care oferă de două ori mai mult spațiu. Un alt motiv ar fi că nu veți fi nevoit să cumpărați încă un HDD în cazul în care se dovedește că e nevoie de mai mult spațiu.

Benchmark-urile arată chiar și mai bine. Se observă, de asemenea, și stabilitatea foarte bună a vitezelor de citire/scriere, indiferent că vorbim de fișiere de 2 GB sau de 16 GB.

Verdict final

Putem spune că WD My Passport este un best buy pentru utilizatorii ce pun accent pe spațiu de stocare și performanțe decente, ambele la un preț corect. Singurul lucru care m-a făcut să ridic din sprâncene a fost interfața micro-USB B, în locul căreia putea fi un port USB-C. Ar fi facilitat puțin conectarea frecventă a cablului la HDD. Acest lucru este însă complet irelevant dacă nu aveți de gând să decuplați HDD-ul frecvent de cablul său.

WD My Passport nu este conceput să fie printre cele mai rapide medii de stocare. Niciun HDD nu se poate compara cu viteza oferită de un SSD. Costul SSD-urilor este însă unul ridicat, iar în multe cazuri viteza oferită de acestea nu este nici necesară, nici ceva de care să profitați în majoritatea timpului (doar sistemul de operare trebuie musai pus pe un SSD modest).

Astfel, WD My Passport este perfect pentru filme, jocuri, muzică, poze și alte documente. Vitezele de transfer sunt ideale pentru majoritatea userilor, fie că folosim HDD-ul pe PC, Mac sau împreună cu un PS4 / PS5.

Pro tip: Dacă sunteți deranjați de vibrațiile unui HDD care e folosit intensiv (în cazul WD am observat că sunt imperceptibile), așezați-l pe o bucată mică de material, cum ar fi un mousepad. Vibrațiile se propagă mai ușor pe suprafețele rigide.