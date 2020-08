Hello Sunrise, un sistem de monitorizare al somnului

Aceasta unealta tehnologica este propusa de catre Hello Sunrise si permite detectarea oricarei tulburari de somn. Este vorba despre un mic aparat care va analiza ciclurile de somn ale utilizatorului sau, va aduna datele pentru a deduce diferitele perturbari ce au loc pe timp de noapte.

Hello Sunrise este un constructor belgian care a dezvoltat un produs din ce in ce mai popular, care s-a facut cunoscut drept un sistem de monitorizare al somnului deosebit de eficient care permite detectarea oricarei tulburari de somn. Gadgetul este extrem de mic, are doar 3 grame si se aseaza sub barbie. Din momentul in care este activat, incepe analiza. Dupa faza de analiza este generat un raport complet. Cutia contine urmatoarele elemente:

– senzor de folosire unic;

– manual de utilizare si instalare;

– banda care faciliteaza lipirea pe barbie;

– cod QR pentru activare;

Intai si intai, trebuie sa activezi aplicatia Hello Sunrise. Datorita acestei aplicatii datele oferite de senzor vor fi analizate. Din momentul in care aplicatia este instalata, va trebui sa iti creezi un cont si sa completezi un chestionar. Si asta, pentru a putea crea un profil in care sa fie cuprinse date personale precum inaltime, greutate si obiceiuri de somn. Din momentul in care chestionarul este completat se poate instala senzorul si activa cu ajutorul codului QR prezent in cutie.