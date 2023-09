HMD Global, Pregătește Lansarea de Smartphone-uri Sub Propria Marcă – Producția Nokia Continuă

HMD Global, compania cu sediul în Finlanda care a produs telefoane sub brandul Nokia începând cu anul 2016, se pregătește acum să intre și pe piața smartphone-urilor sub propria marcă. CEO-ul HMD Global, Jean-Francois Baril, a dezvăluit planurile companiei de a lansa smartphone-uri sub brandul HMD.

Portofoliu Extins al HMD Global

HMD Global a fost cunoscută până acum pentru producția de telefoane sub marca Nokia, dar și pentru gama sa variată de produse, care include smartphone-uri, telefoane cu taste, tablete și periferice. Compania s-a remarcat în special prin telefoanele sale economice și cele cu taste, însă acum își extinde orizonturile pentru a include și smartphone-uri sub marca proprie.

HMD

Jean-Francois Baril a declarat pe pagina sa de LinkedIn că „vom dezvolta tehnologii orientate către experiența utilizatorilor și vom anticipa nevoile oamenilor.” Aceasta sugerează că viitoarele produse HMD Global vor fi axate pe inovație și pe îmbunătățirea experienței utilizatorilor.

Producția Nokia Continuă

Schimbarea de strategie a HMD Global nu înseamnă că producția de smartphone-uri Nokia se va opri. Jean-Francois Baril a subliniat faptul că compania va continua să producă telefoanele Nokia, cu scopul de a atinge un segment mai larg de piață cu cea de-a doua marcă, HMD. De asemenea, Baril a menționat că HMD Global este cel mai rapid crescător producător de smartphone-uri cu suport 5G.

Nokia: Unul dintre Cei Mai Mari Producători de Smartphone-uri din Europa

Chiar dacă multe dintre dispozitivele Nokia sunt produse în China, compania se prezintă ca unul dintre cei mai mari producători de smartphone-uri din Europa. Jean-Francois Baril nu a oferit încă detalii cu privire la datele de lansare sau alte informații despre noile produse. Cu toate acestea, această mutare are potențialul de a intensifica concurența pe piața smartphone-urilor.

Lansarea viitoarelor smartphone-uri sub marca HMD Global a stârnit curiozitatea utilizatorilor de tehnologie. Abordarea orientată către utilizatori a companiei și puterea brandului Nokia ar putea deschide ușa către o nouă eră în lumea tehnologiei mobile.

[SURSA]