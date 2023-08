HMD lansează Nokia G310 5G și Nokia C210 la prețuri accesibile în SUA

HMD Global, producătorul care deține drepturile pentru smartphone-urile Nokia, a lansat două noi dispozitive pe piața din SUA. Nokia G310 5G și Nokia C210 sunt deja disponibile pe site-ul companiei și vor fi oferite la prețuri avantajoase prin Metro by T-Mobile.

Nokia G310 5G

Nokia G310 5G

Acest model Nokia este echipat cu un chipset Snapdragon 480+ și o combinație de memorie de 4/128 GB. Ecranul frontal este un LCD de 6,56” cu rezoluție 720p și un decupaj în formă de picătură pentru camera selfie de 8 MP. Pe spate, telefonul dispune de trei camere – principală de 50 MP cu AF, una de 2 MP pentru adâncime și una macro de 2 MP. Fotografiile pot fi realizate cu diverse filtre AI, iar înregistrările video beneficiază de tehnologia Nokia OZO Audio pentru un sunet clar. Nokia G310 are o baterie de 5.000 mAh care suportă încărcare rapidă de 20W. Alte specificații includ Android 13, jack audio de 3,5 mm, slot micro SD și protecție împotriva stropilor. Nokia colaborează cu iFixit pentru a oferi un design „ușor de reparat”. Modelul va fi disponibil în albastru la T-Mobile și Metro by T-Mobile, atât în magazine, cât și online, cu o lansare programată pentru 24 august, la prețul de $186.

Nokia C210

Nokia C210

Seria Nokia C este cea mai accesibilă a brandului finlandez. Dispune de un chipset Snapdragon 662, 3 GB RAM și 32 GB spațiu de stocare. Ecranul este un LCD de 6,3” cu rezoluție 720p, protejat de Gorilla Glass 3. Camera frontală are 5 MP, iar pe spate se află două camere – una principală de 13 MP și una de 2 MP pentru adâncime. Bateria are o capacitate de 3.000 mAh, iar sistemul de operare este Android 13. Telefonul include și un jack audio de 3,5 mm și Bluetooth 5.1, iar pentru înregistrări video, Nokia a inclus tehnologia OZO Audio. Acest model este destinat celor care nu doresc să cheltuie mult pe un smartphone, astfel că Nokia C210 va avea prețul de $109 și va fi disponibil exclusiv la Metro by T-Mobile, începând cu 14 septembrie.