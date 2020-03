HMD va lansa noi telefoane Nokia pe 19 martie

În urma anulării MWC, mai mulți producători de smartphone-uri au fost forțați să își schimbe planurile de anunțuri ale dispozitivului. HMD Global a fost una dintre acele companii și am rămas în întuneric cu privire la momentul lansării noilor telefoane Nokia. Datorită unui nou tweet de la VPM HMD Global Juho Sarvikas, avem acum un eveniment de așteptat cu nerăbdare care va avea loc pe 19 martie la Londra.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 3, 2020