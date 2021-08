8 Decoratiuni home deco pentru o sufragerie moderna

Decoratiuni home deco pentru o sufragerie moderna. Care sunt cele mai practice decoratiuni interioare pentru camera de zi, vedem in cele ce urmeaza. Livingul este camera unde ne petrecem o buna parte din timpul nostru „de acasa”. E camera in care primim invitatii, camera in care ne relaxam la un film, in care citim sau ascultam muzica sau unde lucram in zilele in care nu mergem la birou. Fiind o camera cu o importanta atat de mare pentru noi decorarea sa trebuie sa fie cat mai bine gandita si realizata in asa fel incat sa o transformam intr-un mediu placut pentru noi si pentru oricine ne viziteaza.

La o simpla cautare pe Internet vom descoperi o multime de decoratiuni din gama home deco pentru sufrageria moderna, gama de obiecte pentru decorarea sufrageriei este impresionanta.

Ca sa ne decidem mai usor ce cumparam ne gandim la design camerei, la decoratiunile si mobilierul pe care le avem deja, dar si la ceea ce vrem sa obtinem, la stilul camerei si la cum ne dorim sa arate la final.

Cand avem toate aceste lucruri clare in minte putem sa pornim la „vanatoare” de decoratiuni in magazinele tip home deco intalnite in on-line. Facem liste, incercam sa le gasim pe cele mai interesante si pe cele cu preturile cele mai bune, care se pot incadra in bugetul nostru. Care ar fi optiunile cele mai bune pe care le avem la dispozitie?

Decoratiuni din categoria home deco pe care le poti avea in locuinta

Ne putem orienta spre mobilier. Pentru living putem alege orice, de la canapea, masute de cafea, biblioteca. Important este sa nu umplem sufrageria de mobilier si sa il alegem in functie de cromatica peretilor sau de stilul si tematica pe care am abordat-o deja in toata locuinta.

Mobilierul pentru decorarea sufrageriei poate sa includa si rafturi sau alte tipuri de piese de mobilier vintage, moderne, care vor completa perfect restul elementelor deja prezente in camera noastra.

home deco

Tot din magazinele home deco ne putem alege un tapet pentru sufragerie, pe care il putem folosi pentru decorarea peretilor. Aici ar trebui sa ne gandim la mobilierul din camera, la cromatica si la restul elementelor de decor, tapetul nu trebuie sa faca nota discordanta cu restul decoratiunilor si ar trebui ales sa fie cat mai minimalist.

Aplicarea sa e simpla, protejam si peretii si putem avea un living cu o atmosfera deosebita, numai bun pentru discutii sau relaxare. Produsele home deco le gasesti intr-o multitudine de modele insa, retine ca cel mai important aspect este calitatea acestora.

Perdelele si draperiile pot fi si ele decoratiuni perfecte pentru sufragerie. Daca alegem corect materialele, modelele, poate unele florale, vintage, moderne vom transforma complet sufrageria si ne vom asigura si racoarea de care avem nevoie vara sau intimitatea mai buna.

Perdelele deschise la culoare vor da impresia de camere ceva mai mari, daca mai sunt si transparente camerele isi vor schimba aspectul imediat ce le montezi.

Covoarele sunt alte decoratiuni din gama home deco, ideale pentru sufragerie. Da o unitate solida intregului decor din sufragerie, putem sa il alegem sa aiba o dimensiune mai mare, il putem pune in centrul camerei sau putem opta pentru mai multe carpete, covorase mai mici pe care sa le aranjam intr-un puzzle deosebit pe parchet.

Atentie insa sa nu ai covoare prea mari, ele trebuie sa permita mobilierului sa stea fara probleme si sa il delimiteze cat mai bine.

Pernele decorative si obiectele decorative pentru pereti ar putea fi o alta optiune foarte buna pentru decorarea sufragerie. Pernele decorative pot sa stea pe canapea, de exemplu, pot avea o cromatica deosebita si culori interesante, modele unice, care sa completeze perfect decorul din sufragerie.

Obiectele decorative pentru pereti pot fi opere de arta diverse, tablouri, oglinzi si corpuri de iluminat, ceasuri. Ce e important aici este sa le combini cat mai armonios ca sa ai pereti care arata bine si care spun si o anumita poveste, care completeaza perfect restul decorului si se incadreaza in tematica si in stilul camerei home deco.