Compania, care a lansat difuzorul HomePod Mini anul trecut, a prezentat trei noi opțiuni de culoare. Iată caracteristicile și prețul HomePod Mini cu noi opțiuni de culoare.

Al doilea produs după AirPods Pro, care a fost prezentat la evenimentul Unleashed, a fost HomePod Mini. Boxa, care avea opțiuni de culoare alb-negru în modelul anterior; a apărut pe scenă cu culorile galben, portocaliu și albastru.

Este specificat că boxa, care are aceleași caracteristici ca și HomePod Mini lansat anul trecut, are un nivel ridicat de sunet. De asemenea, oferă controale pentru redare și multe altele. În plus, boxa are o înălțime de 8,4 cm și face diferența, deoarece are același cip S5 ca și Apple Watch Series 5 .

Datorită acestui difuzor, despre care se spune că este mult mai inteligent, puteți utiliza acesta boxa oriunde conectându-vă la Siri. Boxa inteligenta, pe care o puteți controla după cum doriți, vă oferă și libertate. Devine posibil să trimiteți mesaje cu ușurință. Când rostiti Siri, puteți trimite un mesaj de pe orice dispozitiv.

Boxa inteligenta care recunoaște vocile și îndeplinește sarcinile atribuite cu ajutorul microfoanelor încorporate și Siri; Poate oferi sunet de 360 de grade la nivel înalt . În același timp, acest dispozitiv, care facilitează conectarea cu dispozitivele Apple, arată foarte elegant din punct de vedere al designului. De asemenea, are un ecran color în partea de sus, care vă permite să măriți sau să reduceți volumul.

Specificații HomePod

Culoare Galben, albastru, portocaliu, alb și gri spațial

Galben, albastru, portocaliu, alb și gri spațial mărimea și greutatea 8,45 cm x 9,79 cm și 345 g greutate

8,45 cm x 9,79 cm și 345 g greutate Caracteristici wireless 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5.0

802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Modele compatibile iPhone SE, iPhone 6s sau o versiune ulterioară sau iPod touch (a 7-a generație) cu iOS 15; iPad Pro, iPad (a 5-a generație sau o versiune ulterioară), iPad Air 2 sau o versiune ulterioară sau iPad mini 4 sau o versiune ulterioară, iPad mini cu iPadOS 15

Preț de vânzare HomePod

Acest dispozitiv, care este planificat să servească tehnologia smart home; are, de asemenea, competențe în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea. Boxa poate fi achiziționata în noiembrie la 99 USD. In Romania pretul va fi de aproximativ 600/650 de lei.

Apple a mai anuntat ieri si MacBook Pro de 16 inch, MacBook Pro de 14 inch, procesoarele Apple M1 Pro si M1 Max de asemenea si castile AirPods 3.