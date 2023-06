Honda Elevate a fost prezentat: Vezi design şi specificaţii

Honda a lansat noul model de SUV compact, numit Elevate, care va fi produs in India si ulterior va fi disponibil si in alte tari. Acesta se remarca prin design-ul sau modern, cu linii taiate si un aspect robust, specific unui SUV.

Design-ul exterior al noului model Honda Elevate se caracterizeaza prin linii taiate, cu un aspect robust si puternic, specific unui SUV. Un panou frontal cu forma octagonala, faruri subtiri si o placa groasa de crom se afla in centrul atentiei. Acesta are o inaltime mare si o placa de protectie gri, ceea ce sugereaza un aspect robust de SUV. Modelul Honda Elevate are A-stiluri, carcase de oglinzi laterale si plafon negru. Sub oglinzi se afla camere care indica sistemul de vedere la 360 de grade. Modelul impresioneaza si prin jantele sale multi-brat, care sunt caracteristice modelelor Honda, si prin stopurile in forma de L care se intind pe toata lungimea caroseriei.

Interiorul modelului Honda Elevate se remarca prin design-ul modern si elegant, cu suprafete de piele si insertii de lemn fals. Se incearca construirea unei cabine luxoase, iar in acest sens, butoanele functionale ale volanului de piele sunt situate in spatele analogicelor. In centrul cabinei se afla un ecran multimedia tactil de 10,25 inch si controlul climei. In plus, in compartimentul inferior exista o unitate de incarcare fara fir pentru telefoanele mobile. Modelul are si caracteristici precum grile de ventilatie pentru pasagerii din spate si un acoperis electric. De asemenea, Elevate are un spatiu de incarcare de 458 litri si sase airbag-uri standard, precum si multe functii de asistenta la conducere, incluzand si pachetul Honda Sensing.

Honda Elevate foloseste aceeasi platforma ca si modelul Honda City si are o lungime de 4312 mm, o latime de 1790 mm, o inaltime de 1650 mm si o distanta intre axe de 2650 mm. Inaltimea masinii de la sol este de 220 mm, iar aceste dimensiuni ii permit sa concureze cu modele precum Hyundai Creta, Kia Seltos si VW Taigun pe piata indiana. Modelul este echipat cu un motor benzina i-VTEC de 1,5 litri care produce 121 CP si 145 Nm de cuplu. Puterea este transmisa prin fata masinii prin intermediul unei cutii de viteze manuale cu sase trepte sau a unei cutii de viteze CVT cu sapte trepte.

Noul model Honda Elevate va fi disponibil pentru pre-comanda incepand cu luna iulie. Pretul nu a fost inca anuntat. Cu toate acestea, se asteapta cu interes lansarea versiunii sale 100% electrice in urmatorii trei ani.