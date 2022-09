Honor 70, pret si disponibilitate in tara noastra – printre telefoanele upper mid-range lansate recent in Romania se numara si Honor 70. Acesta este disponibil deja in doua variante de pret, in functie de memoria de stocare de care aveti nevoie. Telefonul este disponibil in 3 scheme de culori: Midnight Black, Crystal Silver si Emerald Green.

Dupa cum unii dintre voi stiti deja, Honor a apartinut candva de Huawei, insa acum aproape doi ani cele doua companii au fost separate. Astfel, chiar daca pe telefoanele Huawei nu mai sunt preinstalate serviciile Google Play atat de necesare oricui, pe Honor 70 nu veti avea aceasta problema.

Honor 70 pret in Romania

In tabelul de mai jos puteti vedea comerciantii de incredere care vand acest telefon si la ce pret.

Magazin Pret Disponibilitate eMAG de la 2.699 Precomanda Orange 2990 Indisponibil Vodafone de la 2.559 In stoc

Trebuie mentionat ca majoritatea retailerilor, cum ar fi eMAG, Orange si Vodafone, ofera un pachet Promo ce include castile Honor Earbuds 3 Pro in mod gratuit. Acestea se pot cumpara si separat, la pretul de 1000 de lei.

Honor 70 5G

Prezentare

Design-ul frontal al telefonului este similar cu cel al Honor 50, oferind un ecran OLED curbat de 6.67 inch. Ecranul este, bineinteles, always-on display, rezolutia este una de 1080p, iar rata de refresh este ideala, de 120 Hz. Senzorul de amprenta se afla tot in ecran, iar folosirea sa este usoara si rapida.

Spatele telefonului este mai elegant decat cel al Honor 50, axandu-se pe minimalism si simplitate. Telefonul arata grozav in toate cele trei culori disponibile. Din pacate nu exista in mod oficial rezistenta la praf sau la apa (IP rating), mufa de casti sau slot de card de memorie. Ceea ce ne duce la faptul ca telefonul dispune de 128 GB sau 256 GB memorie de stocare, in functie de versiunea aleasa.

Honor 70 ruleaza Android 12 din cutie, peste care se afla interfata Magic UI 6.1. Aceasta interfata este placuta, insa preinstalate vin si cateva aplicatii suplimentare pe care nu toata lumea le doreste. Acestea se pot dezinstala. Compania promite doi ani de actualizari ale versiunii Android si trei de actualizari de securitate. Aceste perioade sunt standard in ecosistemul Android, insa unele telefoane vin cu update-uri garantate de Android pentru 5 ani.

Honor 70 5G

In ceea ce priveste performanta, procesorul Snapdragon 778G Plus tine pasul cu brio multitasking-ului. Impreuna cu ecranul de 120 Hz ofera o experienta foarte buna la comutarea intre aplicatii sau scrolling-ul pe aplicatiile de socializare.