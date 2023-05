Honor 90 si 90 Pro: primele imagini reale si specificatii oficiale

Honor, compania chineza de smartphone-uri, se pregateste sa lanseze seria Honor 90 pe 29 mai in China. Fanii tehnologiei sunt in asteptare pentru a descoperi specificatiile noilor modele. Cu o reputatie buna in crearea de produse de calitate medie si superioara la un pret accesibil, Honor a castigat o buna cota de piata.

Primele imagini reale ale Honor 90 si 90 Pro au fost publicate de Equal Leaks pe canalul lor de Telegram. In afara de aspectul estetic, imaginile ofera detalii ale modulului foto din spatele dispozitivelor. Honor 90 va avea un modul foto oval cu doua senzori, iar Honor 90 Pro va fi prevazut cu un modul circular. Ambele modele vor avea camera frontala plasata intr-un mic orificiu central, oferind o solutie mai minimalista si abandonand clasica „notch”.

Pe langa aspectul estetic, specificatiile tehnice ale noilor modele sunt impresionante. Ambele modele vor fi dotate cu procesorul Snapdragon 8 Plus Gen 1 si o baterie de 5.000 mAh cu incarcare rapida de 100W. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale noilor modele Honor 90 este posibilitatea prezentei unei camere principale de 160 sau 200 megapixeli la Honor 90 Pro.

Cu toate acestea, fani din afara Chinei vor fi nevoiti sa astepte pentru a afla mai multe informatii despre disponibilitatea noilor modele. Dar daca specificatiile se vor dovedi a fi adevarate, Honor ar putea castiga din nou inimile utilizatorilor care doresc un smartphone cu performante ridicate, calitatea fotografica buna si un pret accesibil.