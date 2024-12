Honor a lansat MagicBook X16 Plus și X14 Plus cu procesoare noi

Honor continuă să-și extindă gama de laptopuri, iar de data aceasta vine cu două modele noi: MagicBook X16 Plus și X14 Plus. Acestea sunt dotate cu noile procesoare Intel Core i5-220H din generația a 13-a, perfecte pentru utilizatorii care caută performanță într-un format portabil.

Ce e nou la procesoare?

Deși sunt noi pe piață, aceste procesoare nu folosesc cea mai recentă tehnologie, ci sunt o versiune actualizată a arhitecturii Raptor Lake. Cu 12 nuclee și 16 fire de execuție, ele ajung la o frecvență maximă de 4.9 GHz și au un consum de energie de 45W, ceea ce le face ideale pentru multitasking și aplicații ceva mai intensive.

MagicBook X16 Plus: mare și puternic

MagicBook X16 Plus vine cu un ecran generos de 16 inci, rezoluție 2.5K și o rată de refresh de 120Hz. Luminozitatea atinge 430 nits, suficientă pentru a lucra confortabil chiar și în condiții de lumină puternică. Laptopul are o greutate de 1.79 kg și o grosime de sub 18 mm, ceea ce îl face portabil pentru dimensiunile sale. Bateria de 75 Wh oferă până la 11 ore de autonomie, iar încărcarea rapidă de 65W îți permite să fii mereu în mișcare.

MagicBook X14 Plus: compact și elegant

Modelul mai mic, X14 Plus, are un ecran de 14 inci, dar cu o rezoluție mai mare de 2.8K. Este și mai ușor, cântărind doar 1.34 kg, și vine cu o baterie de 60 Wh. E ideal pentru cei care vor un laptop compact, dar fără compromisuri pe partea de performanță.

Prețuri competitive

În China, MagicBook X16 Plus începe de la 699 de dolari, iar X14 Plus de la 672 de dolari, în funcție de configurație. Aceste prețuri competitive și specificațiile lor solide le fac o opțiune atractivă pentru mulți utilizatori.

Noile laptopuri Honor aduc un echilibru între performanță, portabilitate și preț. Dacă ești în căutarea unui dispozitiv de încredere, aceste modele merită cu siguranță atenția ta.