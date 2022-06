Honor Magic 4 Pro preţ şi disponibilitate – telefonul Honor Magic 4 Pro a fost lansat in Romania in urma cu ceva timp, mai exat in mai 2022, de atunci a fost la precomanda si in oferte de precomanda.

Mai jos vom vorbi despre pretul lui Honor Magic 4 Pro in Romania, disponibilitatea acestuia in magazine, dar si despre punctele forte ale telefonului.

Honor Magic 4 Pro Pret in Romania

Mai jos am creat un tabel cu magazinele ce comercializeaza Honor Magic 4 Pro, de asemenea, am atasat si cele mai mici preturi, pentru alte recomandari puteti vizita sectiunea de comentarii.

Magazin Pret Disponibilitate eMAG De la 5499 lei In stoc Altex De la 5499 lei Indisponibil Orange De la 5516 lei in stoc

Punctele forte ale noului smartphone sunt:

Honor Magic 4 Pro preţ şi disponibilitate în România