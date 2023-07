Honor Pad X9: O tabletă accesibilă cu caracteristici uimitoare

Honor a lansat noua să tableta, Honor Pad X9, într-o singură variantă de culoare, Space Grey. Tableta este alimentată de un procesor Qualcomm Snapdragon 685 SoC și are un ecran mare de 11,5 inci. Iată specificaţiile și prețul tabletei:

Honor Pad X9 este destinat celor care caută o experiență de divertisment la un preț rezonabil. Tableta are un ecran IPS LCD de 11,5 inci, cu o rezoluție de 2000 x 1200 pixeli și o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Ecranul oferă o luminozitate maximă de 400 nit și o acoperire de 100% a spațiului de culoare sRGB, ceea ce înseamnă că imaginile și videoclipurile vor arăta vii și clare. Ecranul are și margini subțiri, ceea ce îi conferă un raport ecran-corp de 86%.

Honor Pad X9 Specificaţii

Specificaţie Honor Pad X9 Ecran 11,5 inci, 2000 x 1200 pixeli, 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 685 SoC RAM 4 GB + 3 GB virtuală Depolare 128 GB Cameră spate 13 MP Cameră față 8 MP Baterie 7250 mAh, încărcare rapidă de 22,5 W, încărcare inversă Conectivitate 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C Sistem de operare Android 13, Magic UI 7.1 Dimensiuni 267,3 x 167,4 x 6,9 mm Greutate 499 g Culoare Space grey Preț $175 (aproximativ 750 LEI) Honor Pad X9 Specificaţii

Tableta este echipată cu un procesor Qualcomm Snapdragon 685 SoC, care are opt nuclee și o unitate grafică Adreno 610. Procesorul este capabil să ruleze aplicații și jocuri fără probleme, iar tableta are și 4 GB de memorie RAM și până la 128 GB de spațiu de stocare intern. Tableta are și suport pentru 3 GB de memorie RAM virtuală, care îmbunătățește performanța și viteza.

Honor Pad X9

Honor Pad X9 are o baterie generoasă de 7250 mAh, care îi asigură o autonomie de până la 10 ore de utilizare continuă. Bateria se încarcă prin portul USB Type-C, care suportă încărcarea rapidă de 22,5 W. Tableta are și o funcție de încărcare inversă, care permite să încarce alte dispozitive prin cablu.

Noua tableta are o cameră principală de 13 MP pe spate și o cameră frontală de 8 MP pentru selfie-uri și apeluri video. Camerele pot înregistra videoclipuri la rezoluție Full HD la 30 de cadre pe secundă. Calitatea camerelor este decentă pentru o tabletă, dar nu se compară cu cea a unui smartphone.

Tableta are și un sistem impresionant de sunet, format din șase difuzoare. Patru dintre ele sunt amplasate pe laturile tabletei, iar două dintre ele sunt orientate în jos, pentru a reflecta sunetul de pe suprafețele pe care este așezata tableta. Acest lucru creează un efect de sunet surround, care îmbogățește experiența audiovizuală.

Tableta rulează sistemul de operare Android 13, personalizat cu interfața Magic UI 7.1. Interfața oferă o serie de funcții utile, cum ar fi modul întunecat, modul nu deranjați, modul copii și modul desktop. Tableta are și suport pentru conectivitate 5G, Bluetooth 5.1 și Wi-Fi.

Honor Pad X9 are dimensiuni de 267,3 x 167,4 x 6,9 mm și cântărește 499 g. Tableta este disponibil într-o singură culoare, Space Grey, care îi conferă un aspect elegant și sobru. Noua tableta va fi disponibilă pentru vânzare din data de 2 august, la prețul de 175 dolari.