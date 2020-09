Honor prezinta Honor Watch GS Pro

In cursul conferintei de presa organizate in cadrul IFA Berlin 2020, Honor a dezvaluit o noua serie de ceasuri inteligente. Honor Watch GS Pro face parte din aceste produse.

Acest ceas inteligent robust ii ajuta pe aventurierii urbani sa isi imbunatateasca performantele atat in sala de sport cat si la exterior.

Noul smartwatch oferit de Honor este un produs ce ofera o autonomie generoasa, cea mai mare autonomie de pe piata de altfel. Conceput pentru a rezista in medii ostile, ceasul a trecut cu succes 14 teste. Cu dublul sistem GPS integrat, de o inalta precizie, Honor Watch GPS Pro este echipat cu o alerta de deviere de la drum pentru a le permite utilizatorilor sa se aventureze la drum fara probleme.

In plus, acest ceas inteligent beneficiaza de peste 100 de moduri de antrenament si de analiza a datelor printre care escalada, drumetii, schi, jogging in exterior sau alergat in interior pe o banda de alergat sau antrenament liber.

Este in egala masura dotat cu functionalitati de sanatate intuitive pentru a monitoriza bunastarea utilizatorilor.

Honor Watch GS pro va fi disponibil pentru precomanda incepand cu data de 8 septembrie la pretul de 249,99 euro. Va beneficia de o reducere in curand, de 50 de euro, intre 8-21 septembrie.