Horizon Forbidden West Complete Edition: O surpriză neașteptată pentru fanii PC și PS5!

Sony, cunoscută pentru strategiile sale exclusive în lumea jocurilor, face un pas neașteptat. Compania se pregătește să lanseze „Horizon Forbidden West Complete Edition” atât pentru PlayStation 5, cât și pentru Windows, simultan. Aceasta este o veste mare pentru fanii jocurilor, deoarece edițiile exclusive Sony au fost, de obicei, rezervate pentru consolele PlayStation pentru o perioadă de timp înainte de a fi disponibile pe alte platforme.

Ediția „Complete” a jocului „Horizon Forbidden West”, care a fost lansat inițial exclusiv pentru PS5 și PS4, va fi extinsă și va include „Burning Shores” și toate conținuturile exclusive. Se pare că această ediție va fi disponibilă pentru Windows în același timp cu PS5. Informații din China sugerează că versiunea pentru PC a jocului va fi lansată simultan pe Steam și Epic Games Store. Acest lucru ar putea însemna că „Horizon Forbidden West Complete Edition” ar putea fi jocul Sony de primă parte care ajunge cel mai rapid pe PC.

Deși jocuri precum „God of War” și „The Last of Us” au fost disponibile anterior pentru PC, Sony a avut obiceiul de a le lansa pe alte platforme cu cel puțin un an mai târziu. Cu „Horizon Forbidden West Complete Edition”, Sony pare să adopte o nouă strategie.

Horizon Forbidden West

Este important de menționat că „Complete Edition” nu este un joc nou în sine. Povestea principală și misiunile secundare din „Forbidden West” durează deja peste 60 de ore. „Burning Shores” va adăuga un conținut de 12 ore, oferind misiuni importante atât pentru jucătorii de PS5, cât și pentru cei de PC.

Prețul „Complete Edition” nu a fost încă dezvăluit, dar este demn de menționat că „Horizon Forbidden West” este oferit în Playstation Store la prețul de 799 TL.

Ce înseamnă această mișcare pentru Sony? Această decizie de a lansa „Horizon Forbidden West Complete Edition” simultan pe PC și PS5 ar putea indica o schimbare majoră în strategia Sony. Va fi interesant de văzut cum va influența aceasta piața jocurilor și ce alte surprize ne rezervă Sony în viitor.