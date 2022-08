House of the Dragon, câte episoade are serialul HBO?

Odată cu premiera oficială House of the Dragoni programată pentru această duminică (21) pe platforma de streaming HBO Max, fanii încep să se întrebe cum va fi programul lansărilor și câte episoade vor alcătui acest prim sezon al serialului.

Pentru fericirea iubitorilor universului Game of Thrones, Casa Dragonului va avea un total de 10 episoade în primul său sezon.

Vezi mai jos pentru mai multe detalii despre programul de lansare a episoadelor!

House of the Dragon va avea 10 episoade în sezonul său de debut

Platformele de streaming investesc din ce în ce mai mult în sezoane mai mici pentru seriale, din cauza costurilor mari de producție și este foarte obișnuit să vezi în medie 6 până la 8 episoade pe sezon, așa cum se intampla cu The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Cu toate acestea, HBO a decis să păstreze tradiția din primele sezoane din Game of Thrones și să lanseze un sezon de 10 episoade pentru prequelul House of the Dragon, care se va concentra pe bătălia de succesiune după anunțul unui nou moștenitor de către regele Viserys Targaryen.

Astfel, după lansarea din 21 august, platforma de streaming va lansa un nou capitol în fiecare săptămână. Consultați mai jos programul complet de lansare!

Episodul 1 | 21 august;

Episodul 2 | 28 august;

Episodul 3 | 4 septembrie;

Episodul 4 | 11 septembrie;

Episodul 5 | 18 septembrie;

Episodul 6 | 25 septembrie;

Episodul 7 | 2 octombrie;

Episodul 8 | 9 octombrie;

Episodul 9 | 16 octombrie;

Episodul 10 | 23 octombrie.

Până la sfârșitul lunii octombrie, fanilor universului Game of Thrones li se va garanta divertisment, dramă și multe conflicte de familie cu House of the Dragon.

Cu o distribuție grea formată din Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Emma D’Arcy, Sonoya Mizuno și Steve Toussaint, House of the Dragon ajunge pe HBO Max.

[SURSA]