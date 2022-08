House of the Dragon este cea mai vizionată premieră din 2022 pe un serviciu de streaming

Serialul a doborât deja recorduri! La mai puțin de 24 de ore de la lansarea lui House of the Dragon, prequel-ul Game of Thrones, serialul a ocupat primul loc pe lista celor mai vizionate premiere pe platformele de cablu și streaming în 2022.

Produs și lansat de HBO, prin serviciul HBO Max, serialul a demontat Stranger Things, al cărui sezon al patrulea a deținut recordul înainte de premiera House of the Dragon.

House of the Dragon: vezi numerele primului episod al serialului

Primul episod a fost disponibil pe platforma de streaming și pe canalele HBO duminică (21). În primele 6 ore de la lansare, 2,6 milioane de oameni au vizionat capitolul „Moștenitorii dragonului” în Statele Unite.

Pentru a vă face o idee despre puterea premierei, primul episod din Stranger Things a ajuns doar la 1,2 milioane de telespectatori în Statele Unite. Astfel, HBO poate concura cu Netflix, considerat gigantul streamingului.

În total, numai în seara de deschidere, primul episod a atras 9,9 milioane de telespectatori pe toate canalele HBO.

House of the Dragon relatează evenimente care au avut loc înainte de vremea Game of Thrones, când Casa Targaryen și dragonii lor erau încă conducătorii Westeros. Printre misterele abordate în primul sezon, principalul este cine ar trebui să fie moștenitorul Tronului de Fier după moartea regelui Viserys I.

Distribuția House of the Dragon ii include pe Paddy Considine, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Eve Best, Matt Smith și alții. Autorul sagăi A Song of Ice and Fire și Fire and Blood George RR Martin este producător executiv, în timp ce Miguel Sapochnik și Ryan Condal sunt showrunneri.

Episoadele vor fi disponibile săptămânal, întotdeauna duminica, simultan pe HBO și HBO Max. Pentru a nu pierde niciun detaliu despre ceea ce se va întâmpla, urmăriți în continuare portalul!

