Pentru a convinge din ce în ce mai mulți telespectatori să urmărească noul său serial House of the Dragon, HBO a decis să încarce primul episod în întregime pe YouTube și, prin urmare, este accesibil gratuit.

În timp ce fanii serialelor fantasy au putut descoperi ieri primele trei episoade din The Lord of the Rings: The Rings of Power, HBO vrea să știi că Amazon Prime Video nu este singura platformă care oferă un serial grandios. Într-adevăr, pentru a pune o spiță în roțile concurentului său cu ocazia lansării The Rings of Power, HBO a difuzat gratuit întregul episod din House of the Dragon pe YouTube .

Acest episod a reușit să adune aproape 10 milioane de telespectatori intr-o seara. Serialul are în prezent două episoade, iar toate privirile sunt acum pe al treilea, care este disponibil de ieri pe HBO Max. Serialul a avut atât de mult succes încât HBO a comandat rapid un sezon 2 imediat după difuzarea primului episod, iar platforma încearcă acum să încurajeze noii utilizatori să se aboneze la serviciul său, permițându-le să descopere primul episod gratuit pe YouTube.

>>> Link spre serialul gratuit pe YouTube

Cum sa vezi primul episod din House Of The Dragon gratuit, pe YouTube?

Deși episodul House of the Dragon a apărut pe YouTube fără restricții geografice, se pare că accesul este în prezent acordat doar spectatorilor din Statele Unite. Acest lucru se datorează faptului că videoclipul are restricții de vârstă și este disponibil numai în regiunile în care HBO Max este disponibil. Pentru a-l accesa, va trebui, prin urmare, să vă înarmați cu un VPN pentru a evita această blocare geografică.

Ne îndoim că această inițiativă HBO va perturba lansarea serialului emblematic al Amazon Rings of Power, dar este bine să vedem că platforma le permite mai multor utilizatori de internet să-și descopere serialul original gratuit. Oricum, cu aceste două serii care se unesc, este un moment grozav să fii fan fantasy.