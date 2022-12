Expoziția Consumer Electronics Show (CES) este la un pas de a începe, iar zvonurile circulă deja cu privire la produsele care vor fi prezentate în Las Vegas pe 5 ianuarie. Un brand a oferit deja o privire preliminară a ceea ce va urma: HTC anunță o nouă versiune a căștii sale de realitate virtuală.

Detalii despre noul produs

Potrivit The Verge, noul produs va fi anunțat la târgul de tehnologie și este un headset „one-stop-shop” axat pe realitatea mixtă și pe un design mai compact decât alte căști. Managerul global de produs la HTC, Shen Ye, a comentat pentru publicație că „luăm toate progresele pe care le-am făcut în design, precum și în tehnologie, și le transformăm în ceva semnificativ și atractiv pentru consumatori”.

O imagine partajată pe rețelele de socializare dezvăluie că noul set de căști are camere de luat vederi în partea frontală și laterală a ramei. Spre deosebire de alte modele, noile căști HTC sunt orientate către productivitate și activitate fizică, mai degrabă decât către jocuri și divertisment. Căștile vor avea, de asemenea, o autonomie de până la două ore și un senzor de adâncime, ambele elemente diferențiindu-le de Meta Quest Pro, care a fost anunțat în urmă cu câteva luni. Senzorul de adâncime va face mai eficientă cartografierea mediilor fizice.

Cât va costa noua cască VR

Căștile se vor situa între Flow și VIVE Focus 3 din punct de vedere al prețului, estimat la aproximativ 400 de dolari. Ye a comentat pentru The Verge că „am petrecut mult timp lucrând la ergonomie. Flow a fost prima pe care am făcut-o în acel factor de formă asemănător cu cel al ochelarilor. Și am învățat multe, de fapt, din asta. Pot spune că atunci când vedem lucruri care pot fi îmbunătățite, le vom îmbunătăți”.

În ceea ce privește confidențialitatea și protecția datelor, HTC dezvoltă un sistem sofisticat pentru a proteja informațiile utilizatorilor de accesarea acestora, atât la nivel local, cât și de la distanță. Ye a menționat că această protecție ar putea include o partiție criptată în cadrul spațiului de stocare local.

Noua cască HTC creează mult entuziasm înaintea CES 2023. Cu accentul pus pe productivitate, activitate fizică și protecție a datelor, acest nou design va fi cu siguranță un plus interesant în peisajul realității virtuale și al realității augmentate.