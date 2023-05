HTC U23 Pro este oficial cu camera de 108MP si ecran de 120Hz

Taiwanezii de la HTC au lansat noul telefon U23 Pro cu o multime de caracteristici impresionante. Printre acestea se numara un ecran OLED de 6.7 inch cu o rata de refresh de 120Hz, protejat cu Gorilla Glass Victus, si o camera frontala de 32MP. Nu exista un scanner de amprente sub ecran, ci acesta se afla integrat in butonul de pornire de pe partea dreapta a telefonului.

Partea din spate a telefonului gazduieste un set de patru camere foto, respectiv o camera principala de 108MP (cu stabilizare optica de imagine), o camera ultra-wide de 8MP, o camera macro de 5MP si o camera de adancime de 2MP. Sub capota, HTC U23 Pro este echipat cu procesorul Snapdragon 7 Gen 1, 8GB sau 12GB de RAM, si 256GB de spatiu de stocare, care poate fi extins prin intermediul unui card microSD.

HTC U23 Pro ruleaza Android 13 din fabrica si vine preinstalat cu aplicatia VIVERSE si este compatibil cu casca de realitate mixta VIVE XR Elite, vanduta separat. Este de asemenea echipat cu rezistenta la apa si praf IP67 si o baterie de 4,600 mAh cu incarcare rapida de 30W si incarcare wireless de 15W, dar si cu posibilitatea de a incarca alte dispozitive wireless.

Telefonul are suport pentru 5G, Wi-Fi 6, NFC, USB-C si jack de 3.5mm pentru casti. HTC U23 Pro vine in doua culori si doua configuratii de memorie: 8GB/256GB si 12GB/256GB, la preturi de TWD16,990 ($550/€510) si TWD17,990 ($585/€540). Momentan, telefonul este disponibil doar pe site-ul oficial HTC din Taiwan, dar speram sa fie disponibil si in alte piete.

HTC U23 Pro este un telefon impresionant, cu o multime de caracteristici puternice, care merita sa fie luat in considerare de catre cei care cauta un smartphone de top.