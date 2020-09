Modelele din gama S21 (S30) ar putea fi private de senzorul pentru selfies situat sub ecran, conform unui anunt facut de un informator reputat. In ciuda mai multor ani de dezvoltare, Samsung inca nu este convins de rezultatele acestei tehnologii.

Recent, ZTE a prezentat Axon 20 5G, primul smartphone cu un senzor foto sub ecran. Evident, si alti constructori au inceput sa se ambitioneze sa ascunda camera frontala sub ecranul tactil si sa abandoneze perforatia si ecranul. Este si cazul lui Samsung. Constructorul nu si-a ascuns niciodata intentia de a lansa un telefon cu ecran 100% fara margini. Conform ultimelor vesti, mai multe prototipuri cu camera sub ecran au fost deja create de Samsung.

Pentru a plasa senzorul sub ecran, procedeul folosit de Samsung este similar cu procesul de fabricare a ecranelor pentru modelele S20 si Note 20. In ambele cazuri, Samsung a optat pentru o perforatie minuscula in ecranul AMOLED cu ajutorul unui laser pentru a introduce camera frontala. De data aceasta, constructorul va incerca sa inchida aceasta cavitate cu un ecran transparent capabil sa ascunda prezenta senzorului foto, fara sa altereze calitatea pozelor.

Insa, pentru moment, Samsung nu este sigur de integrarea acestei tehnologii, chiar daca este in dezvoltare de mai bine de trei ani.