Samsung tocmai a obtinut un brevet care ii va permite sa dezvolte un smartphone total transparent. Constructorul ar putea, in viitor sa comercializeze un smartphone inovant care nu prezinta nicio opacitate, incepand cu ecranul.

In august 2020, Samsung a depus un brevet la USPTO, biroul american de brevete si de marci comerciale. Pe data de 27 august 2020, acest brevet a fost aprobat si s-a publicat un document care descrie un ecran OLED care se caracterizeaza printr-o luminozitate ridicata si un timp de raspuns ultra-rapid. In plus, este in intregime transparent si ofera o vizibilitate pana in partea din spate a telefonului.

Un ecran rigid pliabil sau rulabil. Conform descrierii brevetului, ar putea fi vorba despre un ecran rigid sau flexibil, capabil sa se plieze sau sa se ruleze. Marginile vor fi destul de fine si ecranul va dispune de zero opacitate. Nu este prima data cand se zvoneste despre aparitia unui smartphone complet transparent. In 2018, Sony isi imagina deja un astfel de telefon, un smartphone similar cu un ecran cu fata dubla. Diferenta aici este ca aparatul descris nu dispune de nicio margine. Unde vor fi „ascunse” componentele telefonului? Nu se stie inca. In mod cert, o multime de progrese tehnologice au fost facute in ultimii ani, primele smartphone-uri cu senzor selfie in ecran si-au facut deja aparitia pe piata.