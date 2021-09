Huawei a prezentat primul său model All-in-One, MateStatin X, care se remarcă prin caracteristicile sale.

Huawei a introdus modelul All-in-One numit MateStation X , care este similar cu modelul de monitor MateView și atrage atenția prin specificatiile sale .

Dispozitivul, care funcționează în deplină compatibilitate cu telefoanele și tabletele Huawei, acceptă și funcția multi-ecran.

Caracteristici Huawei MateStation X

Există două versiuni ale MateStation X, AMD Ryzen 5 5600H și Ryzen 7 5800H. Ambele procesoare vin cu arhitectura Zen 3 dezvoltată de AMD.

Cu 6 nuclee și 12 thread-uri auxiliare, Ryzen 5 5600H vine cu o viteză standard de 3,3 GHz. Modelul, care poate atinge viteza de 4,2 GHz, are un TDP de 45W. Miezurile procesorului produse de TSMC cu tehnologie de 7 nm sunt destul de asertive în ceea ce privește performanța și consumul de energie.

Ryzen 7 5800H, care vine cu 8 nuclee și 16 thread-uri auxiliare , are o viteză de ceas standard de 3,2 GHz. Modelul Ryzen 7 5800H, care poate fi tactat la 4,4 GHz, are și nuclee de procesor produse de TSMC cu tehnologie de 7 nm.

Modelul, care vine cu 2x 8 GB RAM DDR4 și 512 GB NVMe SSD, are difuzoare 2x 5W și subwoofer de 10W. În plus, dispozitivul are o cameră HD de 1 megapixeli 720p pentru apeluri video.

Dispozitivul, are 2 x USB Type-C 3.2 3.2 Gen 1 , 2 x USB Type-A USB 3.2 Gen 1, Wi-Fi 6, intrare Bluetooth 5.1 și 3.5mm jack , vine cu o tastatură fără fir cu cititor de amprentă și un mouse fără fir Huawei AF30.

Prețul versiunii cu procesorul Ryzen 5 este stabilit la 1549 USD .