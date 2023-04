Huawei Band 8 este oficială cu o durată de viață a bateriei de până la 14 zile

Huawei a anunțat lansarea celei mai noi brățări de fitness, numită Huawei Band 8, în China. În plus față de acest produs, compania a anunțat și smartphone-urile Nova 11, telefonul de gama medie Huawei Enjoy 60X și notebook-urile MateBook D 14 și MateBook D 16. Brățara de fitness vine cu o serie de caracteristici impresionante, pe care le vom detalia în continuare.

Design și specificații

Huawei Band 8 este cea mai subțire și cea mai ușoară brățară de fitness cu ecran mare a companiei. Dispozitivul cântărește doar 14 grame și are o grosime de 8,99 mm. Ecranul AMOLED de 1,47 inci are o rezoluție de 368 x 194 de pixeli și o rată de ecran la corp de 65%, datorită marginilor înguste și sticlei curbate de înaltă calitate de tip 2.5D. Brățara de fitness are peste 10.000 de stiluri de ceasuri pentru a alege.

Huawei Band 8

Durata de viață a bateriei

Brățara de fitness Huawei Band 8 suportă încărcare rapidă, iar 5 minute de încărcare oferă o utilizare de până la 2 zile, în timp ce încărcarea completă durează 45 de minute. Bateria complet încărcată a brățării poate dura până la 14 zile, eliminând orice preocupare cu privire la durata de viață a bateriei. Este prima brățară de fitness Huawei echipată cu HarmonyOS 3.1.

Tehnologia de monitorizare a somnului și a ritmului cardiac

Brățara de fitness Band 8 vine cu tehnologia avansată de monitorizare a somnului TruSleep 3.0 a Huawei, care are o precizie îmbunătățită cu 10% față de generațiile anterioare. Algoritmul îmbunătățit oferă sfaturi de somn profesionale și științifice pentru utilizatori. Compania a lansat și „Planul de îmbunătățire a somnului inteligent” în colaborare cu Asociația de cercetare a somnului din China, pentru a oferi interpretare și planuri personalizate de îmbunătățire a somnului pentru utilizatorii care se confruntă cu probleme de somn.

Brățara de fitness Band 8 a primit de asemenea o actualizare a algoritmului de ritm cardiac cu tehnologia de monitorizare a ritmului cardiac HUAWEI TruSeen 5.0, care îmbunătățește precizia cu 10%. Aceasta oferă o funcție de ritm cardiac de repaus de 7 zile, care furnizează o curba a ritmului cardiac de repaus al utilizatorului în ultimele 7 zile. Cu capacități profesionale de gestionare a sănătății, Band 8 susține, de asemenea, detectarea automată a oxigenului din sânge, cercetarea sănătății inimii, gestionarea sănătății femeilor și monitorizarea stresului pe tot parcursul zilei.

Preț și disponibilitate

Versiunea standard a brățării de fitness Huawei Band 8 este disponibilă la prețul de doar 269 de yuani (~39 dolari), iar versiunea NFC este disponibilă la prețul de 309 yuani (~45 dolari). Aceasta va fi disponibilă pentru achiziționare începând cu data de 26 aprilie pe Huawei Mall, principalele platforme de comerț electronic și în magazinele autorizate.