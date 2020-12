Huawei finalizează construcția primei sale fabrici de cipuri

Huawei a finalizat construcția primului său “fab” , care este o fabrică de procesoare și microcipuri, potrivit China Money Network . Fabrica este situată în Wuhan, un oraș care a devenit cunoscut la nivel mondial anul trecut din motive mult mai triste . Fabrica ocupă o suprafață de 208.900 de metri pătrați și include alte câteva facilități conexe. Fabrica va fi operată de o firmă de cercetare și dezvoltare din Shanghai, în numele Huawei.

Scopul este de a produce primele chip-uri de 45nm până la sfârșitul anului viitor, de a trece la 28nm la scurt timp după aceea și de a scădea sub 20nm până la sfârșitul anului 2022 ; bineînțeles fără a utiliza vreo tehnologie americană. În acest moment, compania ar trebui să poată produce cel puțin cipurile pentru echipamentul de rețea în sine. În ceea ce privește piața smartphone-urilor, situația este mult mai complicată: cipurile dispozitivelor mobile integrează cipuri realizate cu procese de fabricație mult mai rafinate – Snapdragon 888 de la Qualcomm , proaspăt anunțat , iar Apple A14s al iPhone 12 provin din fabrici industriale 5 nm , iar cele mai prestigioase companii precum Samsung și TSMC studiază deja 4 și 3 nm .

În orice caz, sursa explică faptul că Huawei își propune să construiască cel puțin o altă fabrica, situată în Shanghai. Aceste operațiuni, dacă vor avea succes, vor permite gigantului chinez să aibă un ciclu complet de producție a microprocesoarelor – de la proiectare până la producție. Este un privilegiu pe care aproape nimeni nu îl are – de fapt doar Samsung. Qualcomm proiectează, dar nu are propriile fabrici, și același lucru este valabil și pentru MediaTek. De când războiul comercial dintre Statele Unite și China a escaladat în timpul mandatului lui Donald Trump, guvernul de la Beijing a presat din greu pentru a obține independența în această zonă. Punctul culminant a venit odată cu banarea Huawei, activ din septembrie anul trecut: din acel moment Huawei nu mai are acces la cele mai prestigioase fabrici de chip-uri internaționale, făcând astfel filiala sa HiSilicon, care proiectează Kirin SoCs, substanțial inertă.

Sursa: chinamoneynetwork.com