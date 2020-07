Huawei FreeBuds 3i Review in romana

Castile Huawei FreeBuds 3i sunt disponibile in Romania, iar acestea au ajuns si la noi in teste, Huawei a facut o treaba grozava cu aceste casti, iar despre asta vom vorbi in articolul de astazi.

Pentru inceput ideea de inlaturare a mufei jack nu prea mi-a suras, acest lucru din cauza ca am fost de parere ca deocamdata nu avem tehnologia necesara pentru a replica calitatea sunetului transmisa prin jack, ei bine la inceput intr-adevar asa a fost inca de la primele lansari de la Apple, astazi insa datorita avansului tehnologic sunt multumit de calitatea pe care o ofera acesta casti wifi, am testat produse de la Apple cat si de la companii ieftine, astazi testam FreeBuds 3i de la Huawei iar mai jos incepem review-ul.

Design

Cu siguranta te-ai intrebat care sunt cele mai “sexy” buds-uri, aici aveam variante de la Samsung, Apple, Xiaomi iar lista poate continua, totusi dupa ce am testat FreeBuds 3i de la Huawei, mi-am schimbat parerea, si da, stiu ca suna a spot publicitar, insa nu am nici o indentie de a face acest lucru, castile celor de la Huawei se simt al naibii de bine si arata foarte interesant.

Anul acesta castile nu mai seama atat de mult cu cele de la Apple, de aceea imi place si atat de mult cum arata, practic nu te mai poti confunda cu un fan Apple.

Castile nu mai sunt unitar de plastic, avem un varf de silicon ce ne ofera un confort mai mare atunci cand vine vorba de confort. De asemenea, aceste casti wireless au o carcasa de incarcare dreptunghiulara, ceea ce o face mult mai usor de transportat in buzunar.

Functii

Acest gadget este a raspuns foarte bine pe mai multe dispozitive, l-am testat pe Huawei P40 Lite, Mate 20 Lite si pe un Samsung Galaxy S10, pe nici unul dintre aceste dispozitive nu am avut probleme de functionalitate.

Totusi, sunt anumite limite pe care le veti avea daca nu detinti un telefon cu EMUI 10, spre exemplu “auto pauza”, care este disponibil decat pe versiunea sistemului de operare Android de la Huawei. Acestea s-au miscat minunat si cu Huawei Watch GT 2e, despre care voi face un articol separat pentru a explica experienta mea cu un trio de la Huawei.

Caracteristici

Anularea zgomotului

FreeBuds 3i oferă anularea activă a zgomotului. Marea veste este că, deși acest lucru a fost bine optimizat pe căștile anterioare, mugurii de siliciu îmbunătățesc și mai mult anularea zgomotului.

Comenzi/butoane

Controalele tactile de pe FreeBuds 3 sunt foarte importante pentru mine. Apăsați lung pentru a activa sau a dezactiva ANC, apăsați de două ori pentru a întrerupe sau a reda muzica. Aceste functii sunt bine venite, dar consider că unele funcționalități suplimentare ar putea fi incluse.

Baterie

Potrivit producatorului aceasta ar trebui sa dureze 3 ore jumate, totusi am reusit sa trag de aceste casti si au scos pe putin 3 ore. Nu este un lucru rau, totusi, intr-o epoca in care alergam dupa autonomie, era bine sa vedem o autonomie mai mare.

Nu avem wireless

Telefoanele Flagship Huawei precum P40 Pro acceptă încărcare inversă fără fir. Huawei FreeBuds 3i nu are o cutie de încărcare wireless. Îți spun asta, astfel încât să nu ai trei minute incomode, în care sa incerci să pozitionezi cutia castilor pentru a se incarca pe spatele telefonului.

Sunetul

In cele din urma vorbi si despre sunet, probabil ca nu am scos un sunet la fel de bun ca la AirPods, insa este placut, ce nu mi-a mai placut a fost bas-ul fals, pe care foarte multe casti incearca sa le ofere, daca este sau nu o problema personala cu acest verdict, nu stiu ce sa spun, insa chiar ascult muzica cu bas tot timpul, nu pot spune ca este neplacut, dar se simte un pic de falsitate, ca si cum castile ar induce acest lucru. De asemenea, acest lucru am sesizat si la AirPods.

Verdict

Dupa cum ati vazut acest review s-a bazat pe alte mijloace de testare, acest lucru din cauza ca pentru mine au fost niste casti speciale care mi-au placut foarte mult in teste, mereu este loc de si mai bine, Huawei vine de la an la an cu noutati si inovatie, pentru mine sunt unele dintre cele mai interesante casti testate, nu seamana cu cele de la Apple, dupa cum am mai vazut, sunt diferente vizibile, e ca si cum daca ai vedea un telefon dreptunghi ai spune ca toate sunt la fel, intelegeti unde bat.

Daca ai testat sau detii aceste casti wifi, te rugam lansa-ne un comentariu cu parerea ta despre acestea.