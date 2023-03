Huawei FreeBuds Pro 2+ are funcţii de monitorizare a sănătăţii

FreeBuds Pro 2+, un alt model nou de Huawei, care este foarte activ în industria căștilor wireless. Alimentat de drivere dinamice duale, setul cu cască poate monitoriza și starea de sănătate.

Caracteristicile și prețul Huawei FreeBuds Pro 2 Plus

Modelul Huawei FreeBuds Pro 2 Plus se concentrează pe stratul de sunet scăzut cu driverul său de 11 mm, în timp ce vedem și un tweeter de 6 mm. Sistemul dual-driver poate produce frecvențe audio în intervalul 14Hz și 48kHz.

O altă caracteristică remarcabilă este capacitatea sa de a monitoriza sănătatea. Temperatura corpului și ritmul cardiac pot fi măsurate peste urechea utilizatorului. Oferă și optimizare spațială a sunetului în funcție de structura urechii. Pe lângă suportul Devialet, fiecare piesă poate regla în mod independent frecvențele joase și înalte.

Setul cu cască, care poate face anularea activă a zgomotului cu trei microfoane, are și un mod transparent. Produsul cu Bluetooth 5.2 acceptă codecuri L2HC și LDAC. Cu ANC oprit, căștile durează 5,8 ore și durează 27 de ore cu cutia. Cutia are încărcare wireless de 2W. Modelul Huawei FreeBuds Pro 2 Plus se va vinde cu amănuntul la aproximativ 220 USD.