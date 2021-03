Huawei a anuntat in aceasta dimineata startul campaniei Huawei Health Week, ce se intinde pana pe 4 aprilie si ne ofera reduceri pentru produsele sale de top din gama accesoriilor purtabile.

Am testat si am mai vorbit despre ceasurile inteligente si castile celor de la Huawei, produse recomandate pentru pretul bun si calitatea exceptionala, mai jos am sa va prezint produsele si reducerile de care puteti beneficia pana in data de 4 aprilie.

Huawei Health Week – Reducerile Huawei

HUAWEI WATCH GT 2 Pro – 13%

HUAWEI WATCH GT 2 Black 46 mm – 36%

HUAWEI WATCH GT 2 42 mm, Refined Gold – 35%

HUAWEI WATCH GT 2 42 mm, Frosty White – 32%

HUAWEI WATCH GT 2e – 31%

HUAWEI WATCH FIT – 20%

Căștile on-ear HUAWEI FreeBuds Pro – 22%

Cine este in cautarea de produse inteligente pentru un stil de viata sanatos poate profita de aceasta oferta, produsele Huawei sunt compatibile cu iOS (iPhone) si cu Android, sistem de operare folosit de majoritatea telefoaneler prin intermediul aplicatiei Huawei health.

Principalele functii ce mi-au placut mie la ceasurile inteligente de la Huawei sunt exercitiile de respieratie ce te pot ajuta, monitorizarea oxigenului in sange si gama variata de exercitii ce pot fi setate si in acest fel iti poti urmari atent progresul pe care il faci.

De asemenea toate aceste produse au un design elegant si practic, aici poti citi toata declaratia de presa.