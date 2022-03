Huawei a dezvăluit Matebook X Pro 2022 cu cateva ore înainte de începerea oficială a Mobile World Congress. Vine cu multe îmbunătățiri, precum și cu un ecran mai mare în comparație cu versiunea 2019.

Mobile World Congress (MWC) a inceput astăzi. Deși congresul, care va include multe mărci tehnologice, a fost suspendat pentru o perioadă din cauza pandemiei, acesta are loc din nou la Barcelona în acest an. Huawei se numără și printre cei care vor participa la congres. Cu toate acestea, fiind puțin devreme, Huawei a introdus multe dispozitive noi, în special Matebook X Pro 2022, cu câteva ore înainte de începerea congresului .

Huawei rivalizase cu MacBook-ul cu modelul său anterior Matebook X Pro. Matebook X Pro, care are un design similar cu laptopul Apple MacBook, a fost prezentat la MWC cu versiunea sa reînnoită.

Huawei Matebook X Pro reîmprospătat vine cu un ecran superb

Matebook X Pro 2022 are o dimensiune a ecranului de 14,2 inchi și un ecran tactil IPS LCD cu o luminozitate maximă de până la 500 nits. În plus, ecranul are o rezoluție de 3120 x 2080 pixeli, suportând o rată de reîmprospătare de până la 90 Hz și un raport ecran-corp de 92,5%.

Matebook X Pro vine cu o funcție SuperCharge de 90 W care poate oferi 3 ore de utilizare cu doar o încărcare de 15 minute. Prețul de pornire al laptopului, care va fi alimentat de procesorul Intel Core i7 de generația a 11-a, a fost stabilit la 1899 de euro în Europa.

