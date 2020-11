Huawei lansează periuța de dinți Lebooo Smart Sonic

Huawei a anunțat sosirea pe piață a primului produs al ecosistemului HiLink: este periuța de dinți electrică Lebooo Smart Sonic . Noul dispozitiv își propune să monitorizeze igiena orală cu ajutorul tehnologiei și, în acest caz, a unei aplicații .

De fapt, Lebooo Smart Sonic trebuie să fie asociat cu aplicația Huawei AI Life : odată ce conexiunea este stabilită, periuța de dinți îndeplinește diferite funcții de monitorizare a curățării orale în timp real , detectând eficacitatea periajului. Un fel de antrenor personal , complet cu ghidare vocală, care ajută utilizatorul pas cu pas.

Lebooo Smart Sonic este, de asemenea, echipat cu un senzor de presiune inteligent care ajută la evitarea deteriorării smalțului și a gingiilor. În plus, datorită unui sistem inteligent de notare , dispozitivul oferă analize științifice și sfaturi utile pentru a stabili o rutină sănătoasă și plăcută de igienă orală.

Există treizeci și șase de moduri de curățare dintre care puteți alege: de la curățare, la albire, de la cea mai moale la cea mai intensă periere.

Periuța de dinți are o autonomie de 90 de zile, deci trebuie încărcată doar de patru ori pe an și, datorită încărcării rapide wireless , se încarcă în doar opt ore .

Prețuri și disponibilitate

Lebooo Smart Sonic este disponibil începând de astăzi la Huawei Store la prețul de 69,00 euro , în două culori diferite, alb și negru din pacate am vazut acest produs doar in magazinele Huawei vestice, in Romania nu cred ca il vom prinde prea curand decat daca il cumparam de pe site-uri internationale.