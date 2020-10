Huawei Mate 40 Pro: Acesta este noul smartphone de top fara Google

Huawei lanseaza astazi cel mai nou smartphone de top, Mate 40 Pro. Acum avem imagini oficiale și o mare parte din datele tehnice (specificatii) despre ceea ce este probabil ultimul dispozitiv de ultimă generație de la compania chineză, care este grav afectat de embargoul SUA.

Huawei Mate 40 Pro are un ecran OLED de 6,76 inci, care are o rezoluție de 2772×1344 pixeli și astfel atinge o densitate de pixeli de 456 PPI. Nu știm încă dacă ecranul acceptă o rată de reîmprospătare crescută.

Cu toate acestea, cert este că display-ul este puternic curbat în spate la margini, astfel încât impresia unui ecran fără margini este creată atunci când telefonul este vizualizat direct din față. Un cititor de amprente optice, care ar trebui să deblocheze smartphone-ul rapid și fiabil, este situat direct sub suprafața display-ului.

Noul SoC Kirin 9000 de 5 nm și modem 5G

Huawei HiSilicon Kirin 9000 este ultimul nou SoC high-end fabricat de TSMC înainte de intrarea în vigoare a embargoului SUA pentru Huawei. Cipul oferă un total de opt nuclee, dintre care patru folosesc arhitectura ARM Cortex-A55 și funcționează cu maximum 2,04 gigahertz.

În plus, există încă trei nuclee high-end care, conform cunoștințelor actuale, utilizează arhitectura ARM Cortex-A77 și oferă o rată maximă de 2,54 gigahertz. În plus, Huawei rulează un al patrulea nucleu Cortex-A77 cu o rată maximă de cel puțin 3,13 gigahertz, astfel încât, conform primelor repere, pachetul general oferă performanțe mai mult decât suficiente, care depășesc actualul Snapdragon 865 Plus cu ratele similare.

Pe lângă nucleele rapide ale procesorului, cipul are și o unitate grafică ARM Mali-G78, motorul tipic de procesare neuronală Huawei pentru prelucrarea datelor din domeniul inteligenței artificiale și un modem 5G integrat, care este probabil doar în Sub -Rețele de 6 GHz. Kirin 9000 este, de asemenea, primul SoC de la Huawei care a fost fabricat pe o scară de 5 nanometri și oferă astfel o structură chiar mai îngustă decât predecesorul său.

Huawei vinde Mate 40 Pro în Europa doar într-o singură versiune: aceasta are opt gigaocteți de RAM și 256 GB de memorie flash internă bazată pe UFS 3.1, care nu poate fi extinsă folosind un slot pentru card microSD. În China, însă, vor exista și variante cu până la 12 gigaocteți de memorie RAM. În plus, sunt planificate ediții speciale, inclusiv un model Mate 40 RS și un model „Pro +”, care diferă în primul rând în ceea ce privește adaptarea designului și a echipamentului camerei.

Sistem ultra-puternic de camere triple cu optimizare Leica

Apropo de camere: Cu Huawei Mate 40 Pro, producătorul se bazează pe un pachet extrem de puternic în care trei camere optimizate în cooperare cu Leica. În plus, totuși, este încorporat un nou sistem de focalizare automată, care combină o focalizare automată cu laser cu un nou tip de senzor de cameră suplimentar, care funcționează și ca un fel de asistent pentru focalizare automată.

Cu toate acestea, nu este încă clar cum funcționează exact acest nou sistem, care combină autofocusul optic și laser. Pe lângă blițul cu LED-uri individuale, există și un senzor de temperatură a culorii care ar trebui să ajute Mate 40 Pro să redea întotdeauna culori realiste.

50 megapixeli pentru camera principală, control 3D al gestului în față

Cei trei senzori principali ai camerei mari constau dintr-un senzor de 50 megapixeli cu diafragmă F / 1.9 și un stabilizator optic de imagine, un senzor de 20 megapixeli pentru fotografii cu unghi foarte mare cu diafragmă F / 1.8 și zoom -Camera cu rezoluție de 12 megapixeli și dimensiunea maximă a diafragmei F / 3.4. Printre altele, sistemul de camere ar trebui să poată înregistra videoclipuri de 8K și oferă o mărire fizică de 5x pentru înregistrări cu zoom.

În decupajul în formă de pastilă de pe partea din față a telefonului Huawei Mate 40 Pro există o cameră de 13 megapixeli cu deschidere F / 2.4, pe care Huawei are un senzor 3D lateral. În combinație, acest sistem ar trebui să permită funcționarea smartphone-ului cu gesturi, similar cu ceea ce se știe deja de pe alte dispozitive. Tot ce trebuie să facă utilizatorul este să mute mâna peste ecran pentru a interacționa cu telefonul.

Funcție de încărcare rapidă cu 65 de wați

Versiunea destinată pentru Europa a telefonului Huawei Mate 40 Pro are o baterie de 4400mAh. Huawei furnizează întotdeauna un nou adaptor de alimentare SuperCharge, care este conectat la dispozitiv prin portul USB Type-C (3.1 Gen 1) și oferă o putere maximă de încărcare de până la 65 de wați.

Acest lucru ar trebui să permită încărcarea smartphone-ului extrem de rapid, astfel încât să fie din nou complet operațional în mai puțin de o oră. Încărcarea fără fir este, de asemenea, acceptată aici – inclusiv opțiunea de încărcare inversă pentru a încărca accesorii wireless, cum ar fi Huawei’s FreeBuds.

Android 10 fără aplicații și servicii Google

Alte caracteristici includ un slot NanoMemory pentru cardurile de memorie speciale Huawei, suport Bluetooth 5.2, NFC și WiFi 6. Smartphone-ul cu lățimea de 75,5 milimetri și lungimea de 162,9 milimetri are o grosime de 9,1 milimetri și cântărește 212 de grame.

Datorită problemelor masive care pun Huawei sub presiune ca urmare a sancțiunilor din SUA, Mate 40 Pro rulează în continuare cu Android 10 și folosește actuala interfață EMUI 11.x. În locul serviciilor și aplicațiilor Google obișnuite, aici sunt utilizate serviciile mobile Huawei (HMS).

Probabil că există puține opțiuni când vine vorba de culori în Europa: Huawei vrea să ofere noul Mate 40 Pro în negru și argintiu. Alte culori pot fi cu siguranță de așteptat pentru China. O primă listă pentru Huawei Mate 40 Pro a apărut acum și pe Amazon Germania . Acesta indică prețul la 1199 euro și numește data de disponibilitate pe 9 noiembrie 2020.

Imagini: winfuture.de