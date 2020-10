Huawei Mate 40 Pro Pret in Romania, specificatii si disponibilitate

Huawei Mate 40 Pro a fost lansat, smartphone-ul a fost lansat astazi impreuna cu alte dispozitive de la Huawei, in acest articol va voi dezvalui preturile, specificatiile si disponibilitatea lui Mate 40 Pro in Romania.

La ora 15:00, ora romaniei, in data de 22:10:2020, Huawei Mate 40 a fost anuntat intr-o prezentare de o ora, din cateva am vazut la evenimentul ce a fost transmis pe YouTube, compania chinezeasca se axeaza in principal pe performanta configuratiei de camere video, camere video ce sunt cu adevarat foarte performante, nu mare ar fi mirarea daca in curand vom vedea pe primul loc acest telefon in rezultatul testelor celor ce fac review exclusiv la camera video a unui telefon.

Huawei Mate 40 Pro Pret in Romania

Pentru ca sunt sigur ca de aceea ati venit in principal pe acest articol, mai jos am pregatit pentru dumneavoastra un tabel in care vor fi afisate magazinele ce comercializeaza acest telefon in cel mai legal mod si fara a avea probleme cu garantii sau alte probleme.

In tabeluld e mai sus preturile sunt prezentate pentru varianta Mate 40 Pro 8 + 256 GB, mai jos aveti preturile si pentru celalte variante ce ar putea fi disponibile in Romania.

Mate 40 8 + 128 GB – 899 euro

8 + 128 GB – 899 euro Mate 40 Pro 8 + 256 GB – 1199 euro

8 + 256 GB – 1199 euro Mate 40 Pro+ 12 + 256 GB – 1399 euro

12 + 256 GB – 1399 euro Porsche Design Mate 40 RS 12 + 512 GB – 2.295 euro

Dupa cum vedem preturile ajung fara nici o problema la pregul de 1000 de euro, cel mai ieftin telefon fiind Mate 40 cu 8GB RAM si 128 GB spatiu de stocare, acesta fiind comercializat la 899 de euro, la polul opus, cel mai scump telefon din serie este un Porche Design mate 40 RS, cu pretul de la 2.295 pentru varianta de 12 GB RAM cu 512 Stocare. Preturi mari anul acesta, totusi in Romania cred ca cel mai comercializat si cautat telefon va fi Mate 40 Pro.

Disponibilitatea Mate 40 Pro

Cel mai probabil recomandarea celor de la Huawei va fi ca aceste telefoane sa fie achizitionate din surse sigure ce asigura asigurarea garantiei produsului si costul cel mai apropiat de cel oficial, bineinteles, convertit in lei, 1199 de euro, la cursul valutar de astazi, Huawei Mate 40 Pro valoareaza 5842 de lei cred ca in curand il vom vedea pe eMAG, Altex, Cel.ro, Evomag si alte magazine la un pret de pana in 6000 de lei.

Asadar, in tabelul de la rubrica de preturi, aveti ca recomandare achizitionarea telefonului din magazinele sigure online ale romaniei. Deocamdanta nu avem o data de lansare pe pietele din Romania a acestor modele, dar acest articol va fi actualizat.

Specificații complete Huawei Mate 40 Pro

General Marca Huawei Model Mate 40 Pro Data de lansare 22 octombrie 2020 (estimat) Lansat în Romania Nu Factorul de formă Touchscreen Dimensiuni (mm) 162,90 x 75,50 x 9,10 Greutate (g) 212.00 Capacitatea bateriei (mAh) 4400 Încărcare rapidă Proprietate Încărcare wireless da Culori Negru argintiu

Display Dimensiunea ecranului (inci) 6.76 Touchscreen da Rezoluţie 1344×2772 pixeli Pixeli pe inch (PPI) 456

Hardware Procesor opt nuclee Marca procesorului HiSilicon Kirin 9000 Berbec 8 GB Stocare internă 256 GB

Camera Rear camera 50-megapixeli (f / 1.9) + 20-megapixeli (f / 1.8) + 12-megapixeli (f / 3.4) Autofocus spate da Blițul din spate da Front camera 13 megapixeli (f / 2.4)

Software Sistem de operare Android 10 Piele EMUI 11