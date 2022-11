HUAWEI Mate 50 Pro Recenzie, modelul care impresionează prin cameră și tehnologiile folosite

HUAWEI a lansat seria Mate 50 în luna septembrie a anului în curs. Patru modele Mate au fost lansate (Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 E și Mate 50 RS Porsche Design), dar doar unul dintre ele este disponibil pentru iubitorii de tehnologie din Europa. Celelalte 3 modele sunt disponibile doar pe piața din țara sa de origine – China.

Huawei Mate 50 Pro este disponibil în Europa și este firesc să îi acordăm atenția pe care o merită. Modelul vine fără Google Mobile Services și fără acces 5G, dar este un telefon cu o cameră foto excelentă și un dispozitiv multimedia foarte bun din toate punctele de vedere. Recomandăm acest telefon mobil pentru toți iubitorii de fotografii și persoanele pasionate de tehnologie care-și doresc o experiență unică, rapidă și eficientă.

Există multe lucruri care să vă placă în fișa tehnică a lui Mate 50 Pro. Este un telefon subțire și curbat, cu protecție IP68 și sticlă rezistentă pe ecran. Ecranul OLED de 6,74 inch arată superb – folosește un panou de înaltă rezoluție 1212p cu 1B culori, rată de reîmprospătare de 120Hz și suport HDR10+.

Crestătura ecranului nu este la fel de vizibilă ca la iPhone-uri, deoarece este mult mai subțire. Acesta include hardware similar, cum ar fi o cameră selfie, un scaner 3D ToF pentru o recunoaștere facială adecvată și un difuzor/auricular. Camera selfie ultra-wide de 13 MP oferă trei opțiuni pentru câmpul de vizualizare.

Specificațiile noului telefon Huawei Mate 50 Pro

Așa cum Huawei ne-a obișnuit, telefonul este livrat într-un pachet bogat cu o mulțime de accesorii care fac experiența utilizării mult mai plăcută. Cutia conține un încărcător de 66 W, un cablu USB-A la USB-C de 6A și o husă pentru telefon transparentă.

Designul noului Mate 50 Pro

Este într-adevăr o piesă extrem de elegantă și unul dintre cele mai elegante telefoane de pe piață. Combinația dintre spatele negru, lucios, și modulul foto circular, care este decorat cu un cerc auriu, este foarte elegantă, iar inscripția Huawei din partea inferioară a spatelui este, de asemenea, afișată în auriu. Cercul auriu din jurul camerei foto are un model frumos, crestat, iar Mate 50 Pro pare foarte valoros la prima vedere. Impresiile excelente continuă cu procesarea, unde acest model își justifică cu siguranță prețul mai mare.

Producătorul a optat pentru o ramă din aluminiu, iar atât ecranul, cât și spatele sunt bizotate pe laturi, ceea ce îl face mult mai ușor de prins. Producătorul nu a uitat de rezistența sporită IP68, ceea ce înseamnă că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la pătrunderea prafului sau a apei.

Seria Huawei Mate a insistat întotdeauna pe un design simetric, iar Huawei Mate 50 Pro nu face excepție. Partea din spate a lui Huawei Mate 50 Pro continuă designul modulului circular al camerei din spate, dar, spre deosebire de seria Huawei Mate 40, care ascunde obiectivul, obiectivul lui Mate 50 Pro iese în evidență direct deasupra modulului camerei.

Pe partea exterioară a modulului camerei din spate, Huawei folosește, de asemenea, designul cu unghii de Paris, ceea ce sporește și mai mult rafinamentul telefonului. Unghiile Paris sunt un element de design comun al ceasurilor de înaltă clasă și adaugă o notă de lux modelului Huawei Mate 50 Pro.

Huawei Mate 50 Pro se simte foarte bine în mână. În comparație cu Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 50 Pro este mai ușor și mai subțire, cu o grosime a carcasei de doar 8,5 mm. În plus, Huawei Mate 50 Pro nu mai folosește un ecran în cascadă, iar sticla curbată 3D din față și din spate este proiectată pentru a fi mai aproape de rama centrală.

Camera foto

Huawei Mate 50 Pro are o cameră principală care este triplă, 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS, 64 MP, f/3.5, 90mm (teleobiectiv periscop), PDAF, OIS, 3. 5x zoom optic, 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF. Telefonul vine cu caracteristici precum bliț LED, panorama, HDR, video de 4K.

HUAWEI Mate 50 Pro Imagini facute pe timp de zi

Huawei Mate 50 Pro oferă o cameră selfie care este Dual 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide), are TOF 3D, (senzor de adâncime/biometrie), deține funcții precum HDR, panorama, video de [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, prezintă selfie-uri superbe, imaginile, videoclipurile și textul arată foarte clara și poate realiza fotografii superbe fără a pierde detalii.

HUAWEI Mate 50 Pro imagine selfie

Noul telefon de la Huawei dispune de un obturator fizic, mecanic, care se deschide sau se închide pentru a controla incidența luminii și adâncimea câmpului în jurul camerei principale de 50 de megapixeli. Deoarece obiectivul unei camere de smartphone este încă relativ mic în comparație cu o cameră foto reală, nu ar trebui să vă așteptați ca modificarea diafragmei să provoace diferențe drastice în ceea ce privește iluminarea, dar puteți vedea în mod clar o adâncime de câmp mai mică la o diafragmă mai rapidă (f/1,4) în comparație cu o diafragmă mai lentă de f/4.

Imagini cu modul diafragma

Galerii de imagini realizate cu Huawei Mate 50 Pro

Imagini realizate pe timp de noapte



Mod noapte vs Mod normal



Imagini portret



Modul ZOOM

Zoom V1

Zoom v2

Video

Video pe timp de zi v1

Video pe timp de zi cu zoom

Video pe timp de zi V2

Video noaptea V1

Video pe timp de noapte v2

Video de noapte V3

Software & Hardware

Huawei Mate 50 Pro vine cu cel mai recent sistem de operare EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (China), are Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 (4 nm), oferă un CPU puternic, are Octa Core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510), Adreno 730, oferă o performanță superbă, fără lag-uri, prezintă un procesor și un procesor grafic high-end.

Huawei Mate 50 Pro are memorie extensibilă prin intermediul slotului pentru carduri, NM (Nano Memory), până la 256 GB (utilizează slotul SIM partajat), oferă o memorie internă ridicată de 256 GB 8 GB RAM, are 512 GB 8 GB RAM care este utilă pentru performanțe multitasking, are UFS 3.1.

Huawei Mate 50 Pro are benzi 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (doar modelul dual-SIM), CDMA 800, Oferă benzi 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1x, include benzi 4G 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – Internațional, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – China, și are o viteză de HSPA 42. 2/5,76 Mbps, LTE-A.

Rezistență la praf/apă IP68 (până la 6m timp de 30 de minute). Acesta conține dimensiuni ale corpului de 162,1 x 75,5 x 8,5 mm (6,38 x 2,97 x 0,97 x 0,5 mm). 33 in), dispune de Single SIM (Nano-SIM) sau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), oferă difuzoare stereo, dispune de sunet 32-bit/384kHz, Comms WLAN, cum ar fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, și dispune de Bluetooth 5.2, A2DP, LE.

Huawei Mate 50 Pro vine cu GPS, cu A-GPS. Până la tri-bandă: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC, are NFC pentru transferul de date, Vine cu port infraroșu, USB, Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2, un număr bogat de senzori, cum ar fi Face ID, amprentă digitală (sub ecran, optic), accelerometru, giroscop, proximitate, barometru, busolă, spectru de culori și are BDS Satellite Message (doar trimitere).

Huawei Mate 50 Pro are unghiuri de vizualizare mai bune și un consum de energie mai mic. Prezintă un design premium și impresionant, oferă camere foto superbe, calitatea fotografiilor produse este foarte bună atât în condiții naturale cât și în condiții de lumină slabă. Software excelent și actualizat și vine cu o baterie de capacitate mare.

Afișajul telefonului Huawei Mate 50 Pro

Telefonul mobil Huawei Mate 50 Pro a fost lansat pe 6 septembrie 2022. Telefonul dispune de un ecran tactil de 6,74 inchi cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz și o rezoluție de 1212×2616 pixeli. Huawei Mate 50 Pro este alimentat de un procesor octa-core Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Acesta este echipat cu 8 GB de memorie RAM. Huawei Mate 50 Pro rulează Harmony OS și este alimentat de o baterie non-detașabilă de 4700 mAh. Huawei Mate 50 Pro suportă încărcarea wireless, precum și încărcarea rapidă proprie.

În ceea ce privește camerele foto, Huawei Mate 50 Pro are o configurație de cameră triplă pe spate, cu o cameră principală de 50 de megapixeli, o cameră de 13 megapixeli (f/2.2) și o cameră de 64 de megapixeli (f/3.5). Pentru selfie-uri, există o singură cameră frontală cu un senzor de 13 megapixeli și o deschidere f/2,4.

Durata de viață a bateriei

Deși performanțele bateriei pot fi considerate doar destul de satisfăcătoare, Huawei Mate 50 Pro are, de asemenea, propriile sale capacități unice. Modul de urgență cu care este echipat se activează automat atunci când puterea este de doar 1% și utilizează puterea rămasă din bateria portbagajului cu ajutorul tehnologiei de stocare a energiei. Acesta suportă urgențe precum apelarea timp de 12 minute sau scanarea codului de 4 ori.

Baterie Li-Po 4700 mAh, non-detașabilă, care rezistă mult timp. Prezintă încărcare rapidă 66W, încărcare wireless rapidă 50W, încărcare wireless inversă 5W. Culori misc, cum ar fi negru, argintiu, violet și portocaliu, modele precum DCO-AL00, DCO-LX9.

Preț și disponibilitate

HUAWEI Mate 50 Pro

Telefonul este disponibil în Huawei Store la prețul de 5.999 lei pentru variantele de culoare Silver și Black, varianta cu 256 GB ROM, și 6.499 lei pentru varianta Orange care deține 512 GB ROM.

Dacă sunteți în căutarea unui telefon puternic care să vă ducă abilitățile de fotografiere și video la un nivel superior, Huawei Mate 50 Pro merită cu siguranță să fie luat în considerare. Mate 50 Pro este dotat cu funcții care vă vor ajuta să realizați fotografii și clipuri video uimitoare fără efort.

Huawei Mate 50 Pro rulează MIUI 13 și se bazează pe Android in Europa. Are 256 GB de stocare internă, care poate fi extinsă cu un card microSD (până la 256 GB) prin intermediul unui slot dedicat. Huawei Mate 50 Pro este un smartphone dual-SIM care acceptă carduri nano-SIM și nano-SIM. Huawei Mate 50 Pro cântărește 209,00 kilograme și măsoară 162,10 x 75,50 x 8,50 mm (înălțime x lățime x grosime). A fost lansat în culorile Day Break Kunlun, Frost Silver, Kunlun Xiaoguang, Obsidian Black și Streamer Purple.

Ce știm despre Huawei AppGallery?

Huawei AppGallery, dezvoltată de Huawei Technologies Co., Ltd., este platforma oficială de distribuție a aplicațiilor Huawei pentru Android. AppGallery este alternativa Huawei la Google Play Store pe Android.

Puteți utiliza aplicația AppGallery pe dispozitivele Huawei și Honor pentru a căuta, descărca și gestiona aplicațiile dvs. preferate. Începând cu 1 martie 2021, Huawei AppGallery are peste 530 de milioane de utilizatori activi.

Huawei AppGallery este inclusă cu dispozitivele Huawei și Honor. Platformele sale acceptate sunt Android (open-source) și HarmonyOS. Acest magazin de aplicații pentru Android este disponibil în 80 de limbi.

Huawei AppGallery oferă diverse aplicații și jocuri. Puteți căuta cu ușurință aplicații/jocuri în caseta de căutare pentru a găsi rapid aplicația/jocul vizat. Coloana sa Featured enumeră noile aplicații/jocuri, aplicațiile cele mai bine cotate, cele mai distractive jocuri, cele mai populare aplicații, aplicațiile inovatoare, aplicațiile must-have, cele mai bune aplicații din această lună, etc. Pentru a explora aplicațiile/jocurile din AppGallery, puteți, de asemenea, să răsfoiți aplicațiile/jocurile în funcție de categorie. Aceasta grupează aplicațiile și jocurile în diverse categorii.

Ce este GSpace?

Huawei a lansat propriul său sistem de operare mobil Harmony OS cu ceva timp în urmă, iar unele modele de dispozitive Huawei acceptă acum instalarea sau actualizarea pentru a utiliza Harmony OS. Deoarece acest sistem de operare este propriul sistem de operare al Huawei și nu vine implicit cu Google Play, pe care sunt găzduite majoritatea aplicațiilor Android actuale. În acest caz, cum poate cineva să instaleze aplicațiile din Google Play pe Huawei Harmony OS sau să folosească serviciile GMS, cum ar fi Google Play, Google Maps?

Soluția oferită de Huawei este de a instala GSpace, care este un container APP în care poate fi considerat ca un magazin virtual de galerii unde aplicațiile din Google Play pot fi instalate și lansate în cadrul GSpace la fel ca la instalarea și lansarea unei aplicații normale.

Cum poți instala GSpace pe telefonul Huawei?

Deschideți aplicația oficială Huawei App Gallery APP și căutați GSpace.

Atingeți INSTALARE și așteptați să fie instalat. După aceea, deschideți aplicația GSpace. Când o deschideți prima dată, vă va cere să instalați un kit de pachete, pur și simplu procedați.

Veți putea vedea logo-ul familiar Google Play și veți proceda la ÎNREGISTRAREA cu contul de Google.

După conectare, ar trebui să puteți vedea câteva aplicații populare pe ecranul GSpace și puteți alege sau găsi aplicația pe care doriți să o instalați. Aceste aplicații sunt de fapt din Google Play.

Rețineți că aplicația pe care ați instalat-o cu GSpace poate fi găsită doar în cadrul aplicației GSpace. Aceasta nu va fi afișată în lista de aplicații Harmony OS. Pentru a o aduce în sistem, puteți să apăsați lung pe aplicație și să creați o comandă rapidă pentru aceasta.

De asemenea, puteți instala GMS cu această aplicație dacă nu o aveți încă pe Harmony OS și, odată instalat GMS, puteți utiliza magazinul Google Play în mod normal pe Harmony OS.

Concluzie

Huawei Mate 50 Pro este o investiție bună datorită specificațiilor sale puternice, ecranului rapid și configurației decente a camerei foto. În plus, celelalte caracteristici ale sale, cum ar fi stocarea internă enormă, încărcarea rapidă și senzorul de amprentă digitală, îl fac un dispozitiv plăcut pentru utilizatorii individuali. Huawei Mate 50 Pro 5G are o baterie de 4500 mAh cu sistemul de operare Android v11. Acest lucru vă permite să ascultați muzică, să vizionați filme, să jucați jocuri și să faceți alte lucruri pe telefon pentru perioade mai lungi de timp.

Huawei Mate 50 Pro dispune de un ecran OLED impresionant de 6,74 inch. Cu o densitate a pixelilor de 428 ppi și o rezoluție de 1212 x 2616 pixeli, acesta garantează o experiență vizuală confortabilă și impresionantă. În ceea ce privește camerele foto, Huawei Mate 50 Pro dispune de o configurație de cameră triplă pe spate. Aceste trei camere au o rezoluție de 50MP, 13MP și 64MP. În plus, o cameră de 13MP a fost adăugată pe acest dispozitiv pentru a captura fotografii clare din față.

Apariția seriei Huawei Mate 50 este un semnal clar din partea Huawei către lumea exterioară că fostul rege al smartphone-urilor high-end s-a întors. Designul încă rafinat, performanțele fotografice de prim rang, tehnologia de ultimă generație, cum ar fi comunicarea prin satelit și modul de urgență, precum și experiența inteligentă prin HarmonyOS, deși există încă deficiențe, are încă o competitivitate bună pe piața smartphone-urilor high-end. Împreună cu atractivitatea mărcii Huawei, suntem siguri că telefonul va avea un succes răsunător.

Apariția seriei Mate 50 poate consolida imaginea high-end a mărcii Huawei în inimile utilizatorilor.

88 % 88% Recomandat HUAWEI Mate 50 Pro reuşeşte să impresioneze prin echipamentul de camere foto/video, de asemenea, putem observa un design bine rafinat pentru o experienţă premium. Când vorbim de software şi hardware, din păcate avem câteva limitări iar utilizatorii din Europa ar putea simiţi lipsa 5G dar şi a serviciilor Google, totuşi pentru acesta din urmă, am vorbit despre GSpace, o aplicaţie foarte uşor de gestionat. Ecranul şi Autonomia dispozitivului se afla de asemenea printre cele evidenţiate în acest review. Per total este un telefon pe care îl putem recomanda cu uşurinţă, lipsa serviciilor Google poate fi rezolvată iar conexiunea 5G nu prea este importantă deocamdată în România. Design 9

Ecran 9.5

Hardware 8

Software 8

Camera 9.5

Baterie 9

User Ratings ( 2 Votes) 9.8